Искате да направите промени в живота си: Започнете с този навик и наблюдавайте резултатите

Колко пъти сте си обещавали, че ще промените нещо в живота си, но сте се отказвали заради сложността или изискванията на нова рутина? Малките, ежедневни навици, които лесно се вписват в ежедневния ви график, могат да променят здравето и живота ви към по-добро. Приемете тези пет прости, но ефективни микро навика, идеални за постигане на промяна без стрес.

1. Силата на петминутната почивка

Доказано е, че отделянето на няколко минути на ден за релаксация или водене на дневник помага за намаляване на стреса и повишаване на осъзнатостта. Не е нужно да сте експерт по осъзнатост, за да направите това: 5 минути на тихо място са достатъчни, за да окажат влияние.

– Как да започнете:

Изберете време от деня (сутрин или вечер) и намерете тихо място, където просто няма да мислите за нищо. Ако решите да си водите дневник, записвайте три неща, за които сте благодарни, всеки ден или отговаряйте на прости въпроси като „Какво ми донесе усмивка на лицето днес?“. Воденето на дневник е чудесен и креативен начин да изчистите ума си и да организирате мислите си.

2. Правилото на „2 неща“ за продуктивност

Вместо да запълвате деня си с безкраен списък със задачи, фокусирайте се върху две неща , които са ваш абсолютен приоритет. Този подход намалява напрежението и ви помага да постигнете конкретни резултати.

– Как да приложим правилото:

Сутрин вземете лист хартия и запишете само две важни неща, които искате да направите. Направете ги веднага щом започнете, преди да правите каквото и да било друго. Това ще ви освободи от чувството на претовареност и ще ви даде чувство за постижение в края на деня.

3. Още една чаша вода на ден

Всички знаем, че пиенето на вода е здравословно, но често не успяваме да изпием дори минималното количество, от което се нуждаем. Пиенето на още една чаша вода на ден е лесна и здравословна цел.

– Как да си създадем навик:

Започнете деня си с чаша вода веднага щом се събудите. Купете си хубава кана или бутилка и винаги я дръжте под ръка. Опитайте се да направите водата си по-вкусна, като добавите лимонов сок, джинджифил или мента. Този навик бързо ще ви донесе видими резултати: по-сияйна кожа, повече енергия и по-бистър ум.

4. Десет минути осъзнато движение

Кратка физическа активност, която можете да правите навсякъде през деня, може да направи чудеса. Няма нужда да се записвате във фитнес зала или да правите интензивни, изтощителни тренировки. Малко разтягане, лека йога или разходка около блока са достатъчни.

– Как да започнете:

Разтягайте се за няколко минути сутрин веднага щом се събудите, за да отпуснете мускулите си. По време на почивката си на работа станете и се разходете за 10 минути . Опитайте кратка йога сесия следобед или вечер, гледайки видео в YouTube. Тези моменти на физическа активност ще подобрят кръвообращението ви, ще намалят напрежението и ще повдигнат настроението ви, особено ако прекарвате много време седнали.

5. Един час на ден „цифрова тишина“

Това не означава, че трябва да забравите за телефона си, просто трябва да изберете един час на ден, в който да изключите звука на телефона си и да се съсредоточите върху нещо друго. Това малко решение помага за намаляване на тревожността, причинена от постоянната връзка с устройства.

– Какво да правим в този час:

Прочетете книга, която ви интересува, сгответе ястие по рецепта, която отдавна искате да опитате, или се поглезете с топла вана с релаксираща музика. Това намалява психическия стрес, подобрява качеството на съня и ви помага да се съсредоточите върху себе си.

Може да ви се струват незначителни, но с течение на времето ще забележите, че могат да направят много голяма разлика!