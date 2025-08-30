Не можете да спите? Открийте доказани техники, които ви помагат да победите безсънието и да заспите за 10, 60 или 120 секунди. И 5-те метода са невероятни, а един е парадоксален.
Ако ви отнема повече време да заспите, отколкото всъщност, не сте сами. Експертите предупреждават, че тревогата за заспиване може да ви направи тревожни и да забави съня.
За щастие, има научно доказани техники , които могат да ви помогнат да се отпуснете и да заспите по-бързо, отколкото си мислите.
Още: 5 уж добри навика, които правят безсънието още по-тежко
1. Военен метод - заспиване за 10 секунди
Тази техника, популярна сред войници и спортисти, е описана за първи път в книгата „Relax and Win: Championship Performance“ от треньора Лойд Бъд Уинтър. „Изисква се практика, но щом веднъж свикнете, сънят може да дойде само за 10 секунди.“
Как се изпълнява:
Отпуснете всички лицеви мускули, включително езика и челюстта.
Още: Мъжът, който не е спал от 2 години: Животът му е ад (СНИМКИ)
Отпуснете раменете си, отпуснете ръцете си една по една
Дишайте бавно и съзнателно отпуснете краката си - от бедрата до стъпалата.
Представете си релаксираща сцена за 10 секунди или повторете: „Не мисли за нищо“.
Медитация за сън и дълбока релаксация.
Още: Хитър трик, с който ще се спасите от безсънието в горещите нощи
2. Заспиване за 60 секунди - дишане и прогресивна мускулна релаксация
Метод на дишане 4-7-8:
Поставете езика си на небцето, зад горните предни зъби.
Издишайте през устата си.
Още: Храни, които действат като "копче" за сън
Вдишайте през носа си, броейки до 4
Задръжте дъха си за 7 секунди.
Издишайте за 8 секунди.
Повторете 4 пъти
Още: Този любим плод ще ви спаси от безсънието
Прогресивна мускулна релаксация:
Стегнете мускулите за 5 секунди и след това ги отпуснете за 10 секунди.
Започнете от лицето (вежди, бузи, очи) и след това се придвижете надолу към врата, раменете, ръцете и краката
Ако сънят дойде преди края на упражнението - оставете го да си отиде.
3. Парадоксално намерение – да заспите за 120 секунди
Понякога най-добрият начин да заспите е да се опитате да останете будни. Тази психологическа техника намалява стреса и тревожността, които съпътстват безсънието. Изследванията показват, че хората, които „се опитват да останат будни“, често заспиват по-бързо от тези, които се насилват да спят.
4. Визуализация - сън, използващ въображение
Ако броенето, вместо да ви отпуска, само ви прави по-бдителни, опитайте визуализация. Представете си спокойно място като плаж, планинска поляна или любимо място от детството ви. Проучванията показват, че подобни ментални образи намаляват стреса и насърчават по-бързото заспиване.