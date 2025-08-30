Не можете да спите? Открийте доказани техники, които ви помагат да победите безсънието и да заспите за 10, 60 или 120 секунди. И 5-те метода са невероятни, а един е парадоксален.

Ако ви отнема повече време да заспите, отколкото всъщност, не сте сами. Експертите предупреждават, че тревогата за заспиване може да ви направи тревожни и да забави съня.

За щастие, има научно доказани техники , които могат да ви помогнат да се отпуснете и да заспите по-бързо, отколкото си мислите.

1. Военен метод - заспиване за 10 секунди

Тази техника, популярна сред войници и спортисти, е описана за първи път в книгата „Relax and Win: Championship Performance“ от треньора Лойд Бъд Уинтър. „Изисква се практика, но щом веднъж свикнете, сънят може да дойде само за 10 секунди.“

Как се изпълнява:

Отпуснете всички лицеви мускули, включително езика и челюстта.

Отпуснете раменете си, отпуснете ръцете си една по една

Дишайте бавно и съзнателно отпуснете краката си - от бедрата до стъпалата.

Представете си релаксираща сцена за 10 секунди или повторете: „Не мисли за нищо“.

Медитация за сън и дълбока релаксация.

2. Заспиване за 60 секунди - дишане и прогресивна мускулна релаксация

Метод на дишане 4-7-8:

Поставете езика си на небцето, зад горните предни зъби.

Издишайте през устата си.

Вдишайте през носа си, броейки до 4

Задръжте дъха си за 7 секунди.

Издишайте за 8 секунди.

Повторете 4 пъти

Прогресивна мускулна релаксация:

Стегнете мускулите за 5 секунди и след това ги отпуснете за 10 секунди.

Започнете от лицето (вежди, бузи, очи) и след това се придвижете надолу към врата, раменете, ръцете и краката

Ако сънят дойде преди края на упражнението - оставете го да си отиде.

3. Парадоксално намерение – да заспите за 120 секунди

Понякога най-добрият начин да заспите е да се опитате да останете будни. Тази психологическа техника намалява стреса и тревожността, които съпътстват безсънието. Изследванията показват, че хората, които „се опитват да останат будни“, често заспиват по-бързо от тези, които се насилват да спят.

4. Визуализация - сън, използващ въображение

Ако броенето, вместо да ви отпуска, само ви прави по-бдителни, опитайте визуализация. Представете си спокойно място като плаж, планинска поляна или любимо място от детството ви. Проучванията показват, че подобни ментални образи намаляват стреса и насърчават по-бързото заспиване.