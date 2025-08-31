Една от перлите на Испания пропуска срещата с България заради контузия?

Барселона получи нов удар преди предстоящия си мач в Ла Лига. В събота каталунците потвърдиха, че младата им звезда в средата на терена Пабло Гави е получил контузия и ще пропусне мача срещу Райо Валекано в третия кръг на испанското първенство. Медицинско становище от клуба разкри, че Гави страда от дискомфорт в дясното коляно и ще пропусне неделния двубой. Състоянието му ще бъде преценявано ежедневно, за да се определи дали ще бъде на разположение за следващите мачове, но по всяка вероятност той няма да бъде част от националния отбор на Испания за предстоящите световни квалификации за Мондиал 2026.

Гави пропуска предстоящите мачове на Барселона и Испания?

Испания попадна в една група с България, Турция и Грузия за квалификациите за Световно първенство по футбол догодина. Европейският шампион гостува на Националния стадион "Васил Левски" в София на 4 септември. Неяснотата около състоянието на Гави предполага, че той няма да се включи в състава на Луис де ла Фуенте за тази международна пауза.

ОЩЕ: Испания идва с всичките си звезди в София! Де ла Фуенте призна: България много ме притеснява!

Източници от Барселона посочват, че 20-годишният футболист се е оттеглил от петъчната тренировка, след като е изпитал болка в коляното. Според "Mundo Deportivo" първоначалните оценки показват, че контузията не е тежка, но през следващите дни ще бъдат направени допълнителни изследвания, за да се изключат всякакви проблеми, свързани с предишната му дълготрайна травма на същото коляно.

Историята на контузиите на Гави продължава да буди безпокойство на "Камп Ноу", тъй като през ноември 2023 г. той бе извън игра за близо година след пълно скъсване на предната кръстна връзка и менискуса на дясното коляно - сериозен проблем, който наложи операция и продължителна рехабилитация.

ОЩЕ: Барселона отказа оферти от 80 млн. евро на два гранда от Висшата лига за бижуто си от Ла Масия