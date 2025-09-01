Забравете за тези прически - с тях лицето ви ще изглежда по-пълно

Перфектната прическа е не само почит към модата, но и инструмент, който помага за коригиране на чертите на лицето. Някои прически могат визуално да разширят лицето, особено ако то има кръгла или квадратна форма. Дори най-атрактивните черти могат лесно да бъдат обезобразени, ако изберете неуспешен вариант за прическа. Ето кои прически трябва да се избягват, за да не се подчертава ширината на лицето. Те визуално придават на лицето по-закръглен вид.

Кои прически правят лицето да изглежда по-пълно?

Класически къс боб, завършващ на брадичката, подчертава долната част на лицето. Тази прическа създава хоризонтална линия, която визуално разширява челюстта, което е особено нежелателно за кръгли и квадратни форми на лицето. По-добре е да изберете удължен боб с деликатно изтъняване, което подчертава лицето и прави чертите по-хармонични.

Тези прически за жени над 40 ще ви накарат да изглеждате като тийнейджърка

Дебелият и плътен бретон прави лицето да изглежда по-пълно. Обикновено бретонът подмладява и прави лицето по-привлекателно. Но ако е гъст и равномерно подстриган, тогава той скъсява челото, създава илюзията за скъсяване на лицето отгоре и засилва ефекта на ширина. Това е особено забележимо, когато косата е сресана назад или зад ушите. По-добре е да изберете прическа с асиметричен, изтънен бретон, който ще създаде усещане за лекота.

Къдриците, падащи около скулите, визуално „разширяват“ лицето. Това важи особено за къдрава коса с вътрешни къдрици, които ще създат ефекта на подпухнало лице.

Съвети от професионалист: Това е топ 5 на най-модерните прически за 2025 година

Прически като стегнат кок или опашка с права пътека напълно отварят лицето, разкривайки всички негови черти. Тази опция само подчертава пълнотата и широките му скули. За да коригирате лицето, трябва да добавите обем на темето или да оставите няколко меки кичура близо до лицето, това ще помогне за балансиране на образа.

Прическа тип „гарсон“ също не се препоръчва. Такива обемни „каски“ на главата могат да се правят само до 35 години. В крайна сметка, благодарение на равномерното остригане на такива прически, можете визуално да добавите няколко допълнителни години към визията си. Жените след четиридесет е по-добре да избират текстурирани прически, които визуално подмладяват и освежават образа.По-добре е да избягвате рядък, къс или „накъсан“ бретон, тъй като той ще подчертае липсата на обем на тънката коса. Ако искате прическа, подчертана от бретон, е по-добре да изберете средна дължина, например бретон тип „завеса“.

Дългата, тънка коса, на която липсва обем, ще "виси" около линиите на лицето, подчертавайки всички възрастови промени по кожата.

Прочетете също: Кои са най-актуалните прически това лято? (СНИМКИ)