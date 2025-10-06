Защо дървената дограма си заслужава вниманието

Добрата дървена дограма е инвестиция, която се изплаща десетилетия напред. Изборът й обаче изисква внимание към детайлите и разбиране на някои основни принципи, които правят разликата между качествен продукт и разочарование.

Какво трябва да се знае за дървесината

Не всяко дърво е подходящо за прозорци и врати. Лиственица, дъб и бял бор са сред най-добрите варианти за нашия климат. Лиственицата е иглолистна дървесина с изключителна устойчивост на влага - дори се втвърдява допълнително при контакт с вода. Дъбът е класиката - твърд и траен, но и скъп. Белият бор е най-достъпният вариант, но изисква качествена обработка.

Когато се разглеждат мостри, си струва да се обърне внимание на посоката на влакната. Ако са твърде наклонени или има много възли, това е признак, че дървесината може да се изкриви. Качественият производител на дървена дограма винаги подбира суровината внимателно. При лиственица особено важно е дървесината да идва от бавно растящи дървета - те имат по-фина структура и по-добри свойства.

Лакът прави разликата

Спестяването от лака е една от най-често срещаните грешки. Дограма с евтин лак след няколко години започва да показва напуквания, а понякога лакът просто се олющва. Повторно обновяване на лака след това струва почти половината от първоначалната инвестиция.

Добрият лак не е просто козметика. Той защитава дървото от влага, UV лъчи и температурни промени. Препоръчително е да се избират производители, които използват многослойно лакиране с UV защита. Обикновено се нанасят поне три до четири слоя - грунд, основен лак и финишни слоеве. Всеки слой трябва да изсъхне напълно преди следващия.

Топлоизолацията не е само от стъклото

Често се смята, че топлоизолацията зависи само от стъклопакета. Всъщност рамката играе огромна роля. Дървото има естествена топлоизолация, много по-добра от алуминия и дори от PVC в някои случаи. Но има нюанс - дебелината на профила е много важна.

Профил под 68 мм за нашия климат е компромис. Оптималното е около 78-80 мм, особено за по-студените райони на страната. По-дебелият профил позволява монтаж на по-качествен стъклопакет и създава по-добра въздушна бариера.

Как да се разпознае качествената изработка

При оглед на готова дограма си струва да се направи един прост тест. Отварянето и затварянето на крилото няколко пъти трябва да покаже плавно движение, без засичане или придърпване. След това, при затворено крило, се проверяват всички страни и не трябва да разкрие процепи, през които да минава светлина.

Ъглите също заслужават внимание. Качественото съединение е на ъс и калкан, а не просто залепено. Ако се вижда само лепило без реално преплитане на дървото, това е лош знак.

Поддръжката не е кой знае какво

Често се чува възражението: "Не искам дърво, защото иска поддръжка." Истината е, че ако лакът е добър и монтажът правилен, поддръжката е минимална. Веднъж годишно почистване с влажна кърпа и проверка на уплътненията. На всеки две-три години може да се нанесе освежаващ лак, но това е работа за един следобед.

Проблемите идват когато водата започне да прониква под лака. Затова е важно да се следят напукванията и да се обработват веднага, преди да станат сериозни.

Цената и реалността

Дървената дограма не е евтина, няма как да се излъжем. Но при дългосрочно сравнение с PVC картината е различна. Качествените дървени прозорци служат 30-40 години без проблеми. PVC започва да жълтее и става чуплив след 15-20 години.

Средният вариант по цена - нито най-евтиният, нито най-скъпият - често се оказва проблематичен. Има случаи на прозорци, които започват да протичат при дъжд след година заради недостатъчно изсушена дървесина преди обработка. Свиването на материала води до проблеми, които можеха да се избегнат с по-добър контрол на качеството.

Ако изборът е дърво, препоръчително е да се избере познат производител с доказани реализации.