Защо НЕ трябва да оставяте маската за коса повече време

Какво трябва да знаете за времето за престой на маската върху косата?

Много жени вярват, че колкото по-дълго се държи маската за коса, толкова по-добри ще бъдат резултатите. Но дали това наистина работи или е просто популярен мит? Руският трихолог д-р Юлия Дудий дава отговор на този въпрос. Тя споделя, че маската за коса не трябва да се държи повече от посоченото и обяснява защо това е така.

Според експерта, оставянето на маската върху косата ви по-дълго от указаното няма да доведе до най-добри резултати. Понякога дори може да увреди косата ви. Маските имат ограничена продължителност на действие; оптимално е 5-10 минути. Те не са предназначени за продължителен контакт с косата - след изтичане на указаното време, продуктът трябва да се отмие с вода.

Колко време е най-добре да се стои с домашна маска за коса?

Препоръчителното време на въздействие е 5-10 минути. Това не е маркетингова реклама, а технологично изчисление. Това е времето, необходимо на активните съставки да подействат, образуването на филм да завърши и емулсията да остане стабилна. Важно е да се разбере, че косата е мъртва структура и не абсорбира съставки като гъба. Невъзможно е да я „нахраните“ с активни съставки, като оставите маската да действа с часове.

Маската действа само на повърхността - на ниво кутикула и междуклетъчен цимент. Прекомерното въздействие на маската може да нанесе щети на междуклетъчния цимент и кутикулата.

Най-честите последици от удължен престой с маска за коса: сухота на косъма, загуба на обем, лепкавост, чупливост на косъма поради редовното му претоварване с различни формули.

Колко често да си правим маска за коса?

„Козметиката е формула, а не интуиция. Времето на въздействие на продукта е част от разработването му. Дори ако „нощна маска“ изглежда по-ефективна, ефектът обикновено е само повърхностен и краткотраен“, добавя експертът.

Кои маски са вредни за косата?

Трябва да избягвате маски, съдържащи следните съставки:

Силикони (неразтворими във вода) - утежняват косата, натрупват се върху нея и затрудняват дишането на скалпа

Сулфати (рядко се срещат в маските, но все пак се срещат) - те са много обезмасляващи и могат да причинят сухота и раздразнение

Минерално масло, вазелин - създават филм, който пречи на дишането на кожата и косата

Маски, съдържащи дразнители, също са вредни. Това включва: синап, червен пипер, алкохол или водка. Лукът и чесънът причиняват дразнене, неприятна миризма и могат да изсушат косата. Тези съставки често се използват в маски против косопад, но не трябва да се държат дълго време или да се използват често.

Прекалено киселинните или алкалните маски могат да увредят защитния слой на косъма, да причинят прекомерна сухота или омазняване на скалпа, да провокират появата на пърхот.

