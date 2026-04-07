В пъти над средното за ЕС: Жилищата в България поскъпнаха със 157% за десет години

Цените на жилищата в България са нараснали с цели 157 на сто за последните десет години, в периода от 2015 г. до края на 2025 г. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, според които страната ни се нарежда на четвърто място сред държавите с най-силен ръст на цените на жилищата в Европейския съюз (ЕС) в разглеждания период.

Само за четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,5 на сто на годишна база, а наемите – с 3,2 на сто. На тримесечна основа жилищата поскъпват с 0,8 на сто, а наемите – с 0,6 на сто.

Още: Обрат: Ръстът при цените на жилищата в България се забавя

В ЕС цените на жилищата са нараснали с 64,9 на сто

За последните десет години цените на жилищата в ЕС са нараснали с 64,9 на сто, докато наемите са се увеличили с 21,8 на сто.

В 25 държави членки, за които има налични данни, поскъпването на жилищата изпреварва ръста на наемите. Най-голямо увеличение е отчетено в Унгария (+290 на сто), следвана от Португалия (+180 на сто) и Литва (+168 на сто). България е на четвърто място, непосредствено след Литва.

Финландия е единствената страна с понижение на цените на жилищата за периода – с 3 на сто.

Още: Какво ще се случи с цените на имотите след въвеждане на еврото: Изненадваща прогноза

Наемите са се повишили във всички държави от ЕС, като най-голям ръст е отчетен в Унгария (+109 на сто), следвана от Литва (+88 на сто), както и Ирландия и Полша (по +76 на сто).