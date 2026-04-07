Спорт:

Летища в Италия останаха без авиационно гориво

07 април 2026, 15:10 часа
Снимка: Getty Images
Няколко летища в Италия изпитват недостиг на авиационно гориво, като авиокомпаниите са принудени да планират зареждането си предварително, съобщават авиационните власти в страната. След първоначално предупреждение за четири летища през уикенда, чрез системата за авиационна информация е издадено ново съобщение за летището в Бриндизи, където авиокомпаниите вече не могат да зареждат редовно и трябва да осигуряват необходимото гориво още от предходното летище.

Още летища с ограничения

Ограничения са въведени и на летищата в Реджо Калабрия и Пескара.

Доставчикът Air BP вече обяви ограничени доставки и за полети до летищата в Милано-Линате, Венеция, Тревизо и Болоня.

По информация на властите наличните количества са ограничени и се запазват основно за правителствени, спасителни и медицински полети. 

Недостигът е факт на фона на нарастваща несигурност преди летния туристически сезон.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Наблюдатели свързват ситуацията с напрежението около Ормузкия проток, въпреки че италианската гражданска авиационна администрация посочва, че основната причина е традиционно засиленият трафик около Великденските празници.

Европа внася около 30 на сто от авиационното си гориво, а авиокомпании като Ryanair и Lufthansa вече предупреждават за възможни последствия, ако кризата в Персийския залив продължи и през летните месеци.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Италия Летища летен сезон цени на горивата самолетно гориво
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес