Летища в Италия останаха без авиационно гориво

Няколко летища в Италия изпитват недостиг на авиационно гориво, като авиокомпаниите са принудени да планират зареждането си предварително, съобщават авиационните власти в страната. След първоначално предупреждение за четири летища през уикенда, чрез системата за авиационна информация е издадено ново съобщение за летището в Бриндизи, където авиокомпаниите вече не могат да зареждат редовно и трябва да осигуряват необходимото гориво още от предходното летище.

Още летища с ограничения

Ограничения са въведени и на летищата в Реджо Калабрия и Пескара.

Доставчикът Air BP вече обяви ограничени доставки и за полети до летищата в Милано-Линате, Венеция, Тревизо и Болоня.

По информация на властите наличните количества са ограничени и се запазват основно за правителствени, спасителни и медицински полети.

Недостигът е факт на фона на нарастваща несигурност преди летния туристически сезон.

Наблюдатели свързват ситуацията с напрежението около Ормузкия проток, въпреки че италианската гражданска авиационна администрация посочва, че основната причина е традиционно засиленият трафик около Великденските празници.

Европа внася около 30 на сто от авиационното си гориво, а авиокомпании като Ryanair и Lufthansa вече предупреждават за възможни последствия, ако кризата в Персийския залив продължи и през летните месеци.