Надежда Йорданова: С атаките си срещу служебното правителство, Радев се изравнява с реториката на Борисов и Пеевски

През декември стотици хиляди български граждани излязоха на улицата и ясно заявиха, че не искат повече кражби, зависимости и безнаказаност. Това каза Надежда Йорданова, кандидат за народен представител от „Да, България“ и водач на листата на ПП-ДБ в Русе, в предаването „Пресечна точка“ по Нова телевизия. Според нея заявките на протеста са били категорични - спиране на корупцията, справедливост и освобождаване на институциите от зависимости.

„Нашата цел е да бъдем политическия инструмент на този обществен глас и да реализираме по-силна и справедлива България“, подчерта тя. Йорданова определи като сериозно притеснително мълчанието на Румен Радев по ключовите въпроси, поставени от гражданите. „Как ще изчистим съдебната система? Как ще се справим със завладяната държава? Как ще гарантираме, че България няма да поеме по пътя на Унгария? По тези въпроси той не дава конкретика“, посочи тя.

Според Йорданова вместо да даде яснота, Радев атакува служебното правителство, въпреки че в момента се полагат усилия за честни избори. „Всеки ден виждаме действия срещу контролирания вот. Вместо да оцени това, той поставя под съмнение легитимността им. Така се отдалечава от хората, които излязоха срещу модела „Борисов–Пеевски“, и започва да използва същата реторика като тях“, заяви Йорданова.

Тя коментира и поисканото от България активиране на механизма на ЕС за противодействие на дезинформацията във връзка с изборите. „Става дума за стандартен европейски инструмент за наблюдение на външни влияния, не за цензура и не за намеса в изборите. Европейският съюз е нашият дом, а не външен фактор“, подчерта тя и определи като безумни внушенията за сценарии за подмяна на изборите.

Опита за смяна на Сарафов

Йорданова каза още, че действията на служебното правителство по отношение на съдебната система са основателни и необходими. По думите ѝ искането за нов и.ф. главен прокурор е насочено към възстановяване на законността, а дисциплинарното производство срещу прокурор Русинова е адекватна реакция срещу недопустимо поведение.

„Съдебната реформа вече е въпрос с широк обществен консенсус. Нашата задача е да излъчим независими професионалисти с високи нравствени качества и да прекъснем зависимостите в системата. Това трябва да е първата задача на следващото Народно събрание“, подчерта тя. Йорданова смята, че България има решения за излизане от кризата, но е нужен политически кураж. „По-добре е това да се случи сега, за да не пропуснем възможностите си като държава“, заключи тя.