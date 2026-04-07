07 април 2026, 19:47 часа 141 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
80-годишна жена е в болница след катастрофа в Разград

Жена на 80 години пострада след катастрофа между два автомобила в Разград. До инцидента се стигнало, след като 59-годишен шофьор от гр. Лозница не спрял на знак „Стоп“ по ул. „Сава Катрафилов".

Другият автомобил бил управляван от жена на 62 години, а при удара сериозно е пострадала нейна спътничка. Откарана е в МБАЛ-Разград, където се изяснява състоянието й. След сблъсъка, станал около 16:30 ч., улицата е затворена за движение.

Елин Димитров
Елін Димитров
