Броене до полунощ: Ултиматумът изтича, Пентагонът набеляза целите в Иран, светът е на нокти

Буквално след часове, тази нощ, изтича последният ултиматум на Доналд Тръмп към Иран - ако Техеран не вдигне блокадата на Ормузкия проток, стопанинът на Белия дом обеща да заповяда удари по критичната иранска инфраструктура, включително електроцентрали и мостове. Тръмп вече подгря допълнително напрежението като обяви в социалната си мрежа Truth Social, че предстои "един от най-важните моменти" в световната история и че "тази вечер ще разберем" какво ще се случи в Иран. Той използва и такива силни думи като "цяла цивилизация ще загине тази вечер, за да не бъде възстановена никога повече".

Междувременно от дотук известното Пентагонът продължава да попълва списъка си с цели за въздушните удари. Има обаче проблем, който предстои да видим как от американското Министерство на отбраната смятат да преодолеят - защото повечето от тези цели са обекти с двойно предназначение и се използват както от иранските военни, така и от населението. Следователно атаките по тях ще представляват военно престъпление.

САЩ вече дислоцираха в района около 10 000 морски пехотинци, парашутисти, части от специалните сили, така че продължава да е отворен въпросът дали ще има и сухопътна операция. За такава най-вероятните цели остават ключовият остров Харг с най-големия терминал за износ на ирански петрол и Ядреният технологичен център в Исфахан, един от най-големите ядрени комплекси в Иран, където се предполага, че под земята са скрити голяма част от иранските запаси от високообогатен уран. Говори се за количество от около 440 кг уран, обогатен до 60%, според доклади на МААЕ и разузнавателни данни от началото на 2026 г. Смята се, че това количество е достатъчно за производството на около 10 ядрени глави, ако бъде обогатено до 90%. Други критични ирански обекти могат да бъдат ядрената централа в Бушер и военноморската база в Бандар Абас.

Опитите за преговори за мирно споразумение дотук не постигаха нищо, макар че Axios съобщи, че последното засега предложение на Иран, дошло часове преди крайния срок, поставен от Тръмп, било по-добро от очакваното. Иначе САЩ излязоха с план от 15 точки, с които на практика поискаха пълна капитулация на Иран по ключови въпроси, сред които:

пълно спиране на обогатяването на уран за период от 20 години;

предаване под контрола на МААЕ на всички налични количества от 60% и 20% обогатен уран (включително извличането на тези под руините в Исфахан);

постоянен достъп ("навсякъде и по всяко време") на инспекторите до военни обекти без предизвестие;

ракетно ограничение и пълна забрана за разработване на балистични ракети с обсег над 1500 км.

Иран отхвърли този план като неприемлив и на свой ред излезе с контраспоразумение. Част от неговите искания бяха:

САЩ да признаят правото на Иран на цивилна ядрена програма с обогатяване до 5%;

Иран да спре обогатяването на уран до 60%, но в замяна САЩ да размразят всички ирански активи в чужбина на стойност над 100 милиарда долара;

Конгресът на САЩ да гарантира, че следващата администрация в Белия дом няма едностранно да прекрати сделката;

намаляване на американското присъствие в Персийския залив в замяна на пакт за ненападение от иранска страна на арабските държави в района;

вдигане на санкциите върху Корпуса на гвардейците на ислямската революция;

международна помощ за възстановяване на ядрения център в Исфахан под надзора на МААЕ, без външна военна намеса.

Иран също така поиска признаване на контрола му над Ормузкия проток, възможността да събира такси за корабоплаване, обезщетение за щетите от ударите на САЩ и Израел и прекратяване на израелската операция срещу "Хизбула". Исканията му бяха отхвърлени от Вашингтон. А резолюция от Бахрейн за отваряне на Ормузкия проток беше отхвърлена от Съвета за сигурност на ООН, заради вето от Русия и Китай. Резолюцията искаше да бъде потвърдено, че:

протокът е отворен за транзитно преминаване на всички международни плавателни съдове и че нито една държава няма право да го затваря или контролира.

да се координират отбранителни действия, включително ескортиране на търговски кораби през протока, за да се гарантира тяхната сигурност.

Иран незабавно да преустанови всички атаки срещу търговски кораби и опити за възпрепятстване на търговското корабоплаване през протока.

да се създаде система за мониторинг дали всичко с използването на протока е наред, при която Генералният секретар на ООН представя ежемесечни доклади за ситуацията.

Междувременно по-рано днес стана известно, че Иран се опитва да мобилизира населението и подготвя живи вериги около електроцентралите, за да спре подготвяните американски атаки.

Паралелно с това, от Иранската революционна гвардия днес заявиха, че повече няма да "се сдържат" и че заради американските атаки може да насочат ударите си извън региона на Близкия изток - навсякъде, където има американски съоръжения. Удари срещу остров Харг и мост на иранска магистрала: Техеран се жалва и плаши с атаки отвъд региона (ВИДЕО)

Отделно, остава заплахата за ирански удари срещу страните в Залива - Саудитска Арабия, Кувейт, ОАЕ, Бахрейн. Тук пораженията най-вероятно могат да бъдат върху инсталации за обезсоляване, електроцентрали, съоръжения за добив и преработка на петрол и газ. А Financial Times съобщи, че досега войната в Иран струва само на САЩ по 500 млн. долара дневно.

Припомняме, че по-рано бе съобщено и, че украинското разузнаване е предупредило, че Русия е предоставила на Иран координатите на над 50 инфраструктурни обекта в Израел, включително енергийни, които могат да станат цели на Иран. А в бюлетина на американската инвестиционна банка JPMorgan Chase се посочва, че заради руските разузнавателни и сателитни данни, които Москва дава на Техеран, иранските ракети вече са 9 пъти по-ефективни при удари срещу цели в Израел - от 3% през първите 2 седмици на войната ефективността е вече 27%:

The effectiveness of the missiles has increased from 3% to 27% with the help of a reconnaissance-strike system that enables faster target detection and more precise targeting.



Iran carries out the… pic.twitter.com/uAn1A89IRM — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026