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Заради новите цени на газа и тока: Готви се поскъпване на хляба

05 ноември 2026, 8:32 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради новите цени на газа и тока: Готви се поскъпване на хляба

Ще се покачи ли цената на хляба след покачването на цената на природния газ и цената на тока за бизнеса? Темата коментираха пред bTV бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков, икономистът Щерьо Ножаров и бившият министър на земеделието, храните и горите Мирослав Найденов. Още: Дано да е фалшива новина: КНСБ и АИКБ за вноските за пенсии. Натиск за компенсации за бизнеса заради газа

Скок в цените заради газа и тока

Найденов първо взе думата и заяви, че може да има поскъпване на цената на брашното, защото мелниците работят на ток. Другите уязвими сектори, по думите му, са сектор "Мляко и месо", като много от енергията отива в охлаждането и съхранението на продуктите. "Инвестира се ударно в последните години от земеделски производители в изграждането на алтернативни източници", коментира бившият земеделски министър. 

Според Найденов всички хора очакват нормални цени и по-качествени, но въпреки това правителството трябва да помогне. 

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Икономистът и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножарев очаква поскъпването на цената на хляба да бъде между 4 и 7 цента, а също така и поскъпване на оранжерийните продукти - плодове и зеленчуци. 

Бившият зам.-председател на КЕВР и понастоящем енергиен експерт Еленко Божков предложи пари от държавата в помощ заради новите цени на тока и газа, като задължително трябва да се обложат батериите и фотоволтаичните централи, които захранват батериите, за да има справедливост на пазара. Под "обложат" той има предвид да бъде наложен определен таван на приходи и за тях, над който те да внасят пари във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС).

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Божков обвини бившите министри на енергетиката и на финансите от ГЕРБ - Теменужка Петкова и Жечо Станков - че предлагат популистки мерки, за да спрат ръста в цените. 

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Хляб цена на газа Еленко Божков газ цена на хляба Щерьо Ножаров
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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