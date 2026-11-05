Докога в бъдещо време? Млякото в Люксембург е по-евтино, констатира земеделският министър

Не гоним никого. Искаме да видим как се получава, че в една и съща търговска верига млякото в Люксембург е по-евтино, отколкото в България. Затова правим проверки - да може българинът да яде хубава, здрава храна на достъпни цени, не да гоним инвеститори. Това заяви в ефира на БНТ (сутрешен блок) земеделският министър Пламен Абровски. По думите му, той лично се уверил, че в Люксембург млякото е по-евтино - в коя верига като съпоставка, на коя дата, какво количество, коя/кои марки - не стана ясно.

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По темата с цените, земеделският министър коментира както отражението на глобалната политика - войните в Иран и Украйна, така и вътрешната ситуация и необходимостта от урегулиране и контрол за по-справедливи цени. Но при всичките обяснения не стана ясно кога "Прогресивна България" ще успее да се пребори с високите цени. И по-важно - какви мерки в бърз порядък да се вземат, за да има бърз резултат.

Пример за нещо, което трябва да се уреди, та стандартът ни да е по-добър - Абровски каза, че България е "единствената държава", в която няма законодателство, което да урегулира колко магазини на търговски вериги да има в близост, какво да е работното им е време. И при въпрос какво ще се прави с магазини, които са близки, той уточни - оттук-нататък, като обеща да има проект на закон до края на 2026 година.

За Черно море - Абровски заяви, че корабите, които превозват български товари, нямат проблем. "Никой не може да коментира нивото на застраховка", продължи той, след като му беше казано, че българските зърнопроизводители са притеснени и виждат увеличение на транспортните разходи заради войната в Украйна и действията на Русия, която безогледно удря всякакви търговски кораби в Черно море. Съответно Абровски изрази опасение, че държавна помощ ще бъде определена от ЕК като недопустима.

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