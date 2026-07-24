Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на нови рискове

В петък цените на петрола се насочиха към седмичен ръст, тъй като атаките на хутите срещу танкери в Червено море породиха опасения за затварянето на втори ключов морски проход, а Казахстан временно съкрати добива, след като основният му експортен маршрут беше принудително затворен. Фючърсите върху сорта „Брент“ се понижиха със 72 цента (или 0,72%) до 99,97 долара за барел, но останаха напът да отбележат ръст от 13,5% за седмицата. Фючърсите върху американския лек суров петрол (WTI) спаднаха със 70 цента (или 0,76%) до 91,49 долара за барел, като също вървяха към седмично повишение от 10,9%.

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В четвъртък „Брент“ поскъпна със 7%, а американския лек суров петрол – с 6,2%, като за първи път от май насам цената на „Брент“ прехвърли границата от 100 долара, след като свързаните с Иран хути обявиха, че са поразили два саудитски петролни танкера в Червено море.

Цените се повишиха заради опасенията, че атаките могат да доведат до затваряне на морския път през пролива Баб ел-Мандеб, който контролира достъпа от Червено море към Индийския океан и е вторият по важност петролен коридор след Ормузкия пролив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да потърси отговорност от Иран за евентуални бъдещи атаки.

В понеделник подкрепяните от Иран хуси обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, която пренасочваше износа на петрол по тръбопровод, за да избегне затварянето на Ормузкия проток. Според Ройтерс Иран е оказвал натиск върху хусите да затворят и протока Баб ел Мандеб, ако САЩ продължат ударите по иранската енергийна инфраструктура след провала на временното примирие между двете страни преди две седмици.

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Допълнително напрежение на пазара създадоха и съобщенията от Казахстан, където министерството на енергетиката обяви, че петролни компании временно са намалили добива, след като предполагаеми украински атаки с дронове са принудили основния терминал за износ на петрол през Черно море да преустанови работа.

Източници от бранша съобщиха, че Каспийският тръбопроводен консорциум е спрял да приема петрол от Казахстан, след като е преустановил товаренето заради нападения срещу танкери в терминала. По този маршрут преминават около 2 на сто от световните дневни доставки на суров петрол.

Министерството на енергетиката на Казахстан не уточни мащаба на намалението на добива, но според един от източниците най-голямото находище в страната е съкратило производството с повече от половината.