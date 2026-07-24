Войната в Украйна:

Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на нови рискове

24 юли 2026, 10:04 часа 541 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Петролът се насочва към седмичен ръст на фона на нови рискове

В петък цените на петрола се насочиха към седмичен ръст, тъй като атаките на хутите срещу танкери в Червено море породиха опасения за затварянето на втори ключов морски проход, а Казахстан временно съкрати добива, след като основният му експортен маршрут беше принудително затворен. Фючърсите върху сорта „Брент“ се понижиха със 72 цента (или 0,72%) до 99,97 долара за барел, но останаха напът да отбележат ръст от 13,5% за седмицата. Фючърсите върху американския лек суров петрол (WTI) спаднаха със 70 цента (или 0,76%) до 91,49 долара за барел, като също вървяха към седмично повишение от 10,9%.

ОЩЕ: Нови американски удари по Иран, напрежението около Ормуз расте

В четвъртък „Брент“ поскъпна със 7%, а американския лек суров петрол – с 6,2%, като за първи път от май насам цената на „Брент“ прехвърли границата от 100 долара, след като свързаните с Иран хути обявиха, че са поразили два саудитски петролни танкера в Червено море.

Цените се повишиха заради опасенията, че атаките могат да доведат до затваряне на морския път през пролива Баб ел-Мандеб, който контролира достъпа от Червено море към Индийския океан и е вторият по важност петролен коридор след Ормузкия пролив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да потърси отговорност от Иран за евентуални бъдещи атаки.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В понеделник подкрепяните от Иран хуси обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, която пренасочваше износа на петрол по тръбопровод, за да избегне затварянето на Ормузкия проток. Според Ройтерс Иран е оказвал натиск върху хусите да затворят и протока Баб ел Мандеб, ако САЩ продължат ударите по иранската енергийна инфраструктура след провала на временното примирие между двете страни преди две седмици.

ОЩЕ: Петролът реагира светкавично на новата ескалация в Близкия изток

Допълнително напрежение на пазара създадоха и съобщенията от Казахстан, където министерството на енергетиката обяви, че петролни компании временно са намалили добива, след като предполагаеми украински атаки с дронове са принудили основния терминал за износ на петрол през Черно море да преустанови работа.

Източници от бранша съобщиха, че Каспийският тръбопроводен консорциум е спрял да приема петрол от Казахстан, след като е преустановил товаренето заради нападения срещу танкери в терминала. По този маршрут преминават около 2 на сто от световните дневни доставки на суров петрол.

Министерството на енергетиката на Казахстан не уточни мащаба на намалението на добива, но според един от източниците най-голямото находище в страната е съкратило производството с повече от половината.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цена на петрола война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес