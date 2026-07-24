Съпругът на Мая Манолова Ангел Найденов оглави държавното “Кинтекс“?

Бившият министър на отбраната в кабинета на Пламен Орешарски Ангел Найденов е избран за председател на Съвета на директорите на държавното търговско дружество за международна търговия с оръжие “Кинтекс“. Информацията за кадровата промяна бе оповестена от Мая Александрова от политическата формация на Корнелия Нинова “Непокорна България“, цитирана от БГНЕС. Решението за институционалното назначение е било прието на 7 юли, но към настоящия момент липсва официално съобщение от страна на правителството. Сред членовете на управителния орган, подкрепили решението, е и Росен Христов, заемал поста министър на енергетиката в служебен кабинет, назначен от президента Румен Радев. Още: Въпреки проверката на ДАНС: "Кинтекс" превел нови 187 хил. долара в Дубай, твърди Михайлов

В своята парламентарна кариера Ангел Найденов е избиран за народен представител от парламентарната група на “Коалиция за България“ в четири състава на Народното събрание. По време на законодателната си дейност той е упражнявал функциите на член на Комисията по отбрана, както и на заместник-председател на Комисията по външна политика. В административно-политическата си биография Найденов заема последователно позициите на кмет на община Димитровград и областен управител на област Хасково. В личен план той е съпруг на бившия национален омбудсман Мая Манолова. Още: Бивш военен министър: Масираните въздушни атаки по Киев са военни престъпления