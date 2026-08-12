Нови правила за опаковките влизат в сила от днес в Европейския съюз

Нови правила съгласно Регламента относно опаковките започват да се прилагат в Европейския съюз от днес, информират от Европейската комисия. Регламентът въвежда строги ограничения за контакта с храни на перфлуороалкилираните и полифлуороалкилираните съединения (PFAS), известни като „вечни химикали“ в опаковките.

Например за производителите на опаковки определенията вече ще бъдат хармонизирани в целия ЕС. Някои маркировки и информация вече ще се изискват и за опаковките, като се гарантира, че производителите или вносителите на опаковки могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях, обясняват от ЕК, цитирани от БТА.

„Новият Регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки е инвестиция в бъдещето на Европа - той ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането, повишаване на безопасността на опаковките, предназначени за контакт с храни, за потребителите чрез ограничаване на вредните вещества, като например PFAS, и намаляване зависимостта ни от първични суровини“, коментира комисарят по въпросите на околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентоспособната кръгова икономика Йесика Русвал.

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Регламентът ще замени разпокъсаните национални правила. Новите правила обаче водят и до допълнителни разходи за компаниите, признава Русвал.

По-голямата част от задълженията ще започнат да се прилагат от 2030 г., включително правилата относно рециклируемостта, заложените цели за повторна употреба или за много малките пластмасови опаковки за еднократна употреба, използвани в хотелите и ресторантите.

Според данни в съобщението всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки всеки ден - от чаши за кафе до капсули за напитки до найлонови опаковки и фолио. Регламентът ще спомогне за намаляване на зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива, от които се произвеждат пластмасовите опаковки.

Битовите отпадъци в България се рециклират на ниво едва под 17% при средно около 48% в ЕС, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова през юни по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

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