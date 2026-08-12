Най-голямата и най-малката средна пенсия в България: Официалните данни са ясни

Къде са най-високите пенсии в България като средна стойност след приемането на еврото? Статистическите данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за месец август вече дават представа за актуалната ситуация. И лошото е, че само в 8 области от 28 в България средната пенсия е над 500 евро, без да се смятат добавките.

На първо място, без изненада, е София-град - средната пенсия там е 631,02 евро.

На второ място по високи пенсии е Бургас – 555 евро средна основна пенсия. Следва Перник, където благодарение на мините пенсията достига 541,70 евро, отчита в. "Сега". Стара Загора, където енерегетиката също е основен работодател, е четвърта - с 538,43 средна пенсия.

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Пета е Варна - средната пенсия там е 535,65 евро. На шесто място е Софийска област, със средната пенсия е 523,69 евро. В Кюстендил – друга област, известна повече в миналото с минна индустрия, е 521,11 евро. Във Враца е 505,16 евро, като тук по-високата средна стойност е благодарение на АЕЦ "Козлодуй".

На другия полюс са Кърджали, Разград и Силистра. Кърджали е единствената област, където средната пенсия не може да стигне дори 400 евро – нивото там е 386,24 евро при 347,51 евро минимална пенсия. В Силистра средната пенсия е 410,73 евро, а в Разград – 411,04 евро. Средната пенсия, изплащана в Турция, е 345,39 евро. Средното ниво на изплащаните в чужбина пенсии по европейски регламенти и споразумения е 434,26 евро.

Максимална пенсия

Увеличават се хората, чиято пенсия е ограничена от тавана. Те вече са 15 863 души, след като преди осъвременяването бяха 9195, а през юли достигнаха 15 817 души. Най-много хора с 1738,40 евро пенсия има в София – 6834 души. В Бургас са 1404, във Варна – 1131, в Пловдив – 976 евро, а във Враца – 965. Най-малко пенсионери с максимална пенсия има в Силистра – 36 души. В Разград са 48, във Видин – 54, а в Търговище – 57 души. Дори в Турция има 8 души, които вземат максимална пенсия. В чужбина общо се изплащат 107 максимални пенсии съгласно българското законодателство.

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