Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Най-голямата и най-малката средна пенсия в България: Официалните данни са ясни

12 август 2026, 7:12 часа 1426 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Най-голямата и най-малката средна пенсия в България: Официалните данни са ясни

Къде са най-високите пенсии в България като средна стойност след приемането на еврото? Статистическите данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за месец август вече дават представа за актуалната ситуация. И лошото е, че само в 8 области от 28 в България средната пенсия е над 500 евро, без да се смятат добавките.

На първо място, без изненада, е София-град - средната пенсия там е 631,02 евро.  

На второ място по високи пенсии е Бургас – 555 евро средна основна пенсия. Следва Перник, където благодарение на мините пенсията достига 541,70 евро, отчита в. "Сега". Стара Загора, където енерегетиката също е основен работодател, е четвърта - с 538,43 средна пенсия.

Още: Определиха дохода, по който се отпускат новите пенсии: Най-актуалните данни

Пета е Варна - средната пенсия там е 535,65 евро. На шесто място е Софийска област, със средната пенсия е 523,69 евро. В Кюстендил – друга област, известна повече в миналото с минна индустрия, е 521,11 евро. Във Враца е 505,16 евро, като тук по-високата средна стойност е благодарение на АЕЦ "Козлодуй".

На другия полюс са Кърджали, Разград и Силистра. Кърджали е единствената област, където средната пенсия не може да стигне дори 400 евро – нивото там е 386,24 евро при 347,51 евро минимална пенсия. В Силистра средната пенсия е 410,73 евро, а в Разград – 411,04 евро. Средната пенсия, изплащана в Турция, е 345,39 евро. Средното ниво на изплащаните в чужбина пенсии по европейски регламенти и споразумения е 434,26 евро.

Максимална пенсия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Увеличават се хората, чиято пенсия е ограничена от тавана. Те вече са 15 863 души, след като преди осъвременяването бяха 9195, а през юли достигнаха 15 817 души. Най-много хора с 1738,40 евро пенсия има в София – 6834 души. В Бургас са 1404, във Варна – 1131, в Пловдив – 976 евро, а във Враца – 965. Най-малко пенсионери с максимална пенсия има в Силистра – 36 души. В Разград са 48, във Видин – 54, а в Търговище – 57 души. Дори в Турция има 8 души, които вземат максимална пенсия. В чужбина общо се изплащат 107 максимални пенсии съгласно българското законодателство.

Още: Без "ковид добавка": Ето кога изплащат пенсиите за юли

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пенсии пенсия таван на пенсиите въвеждане на еврото максимална пенсия средна пенсия приемане на еврото
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес