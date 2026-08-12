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Заплатите в България: Картина докъде стигнаха с еврото

12 август 2026, 12:15 часа 968 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заплатите в България: Картина докъде стигнаха с еврото

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1 444 евро през второто тримесечие на 2026 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Тя се е увеличила с 9,8% спрямо същия период на миналата година. По-месеци средната брутна заплата е била 1 476 евро през април, 1 434 евро през май и 1 421 евро през юни. Средната заплата е нараснала с 2,6% спрямо първото тримесечие на годината.

ОЩЕ: Първи данни за заплатите в евро: Колко достигна средното възнаграждение през 2026 година?

Най-голямо увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 14,8%, следвана от строителството - с 6,5%, и образованието - с 6,3%.

На годишна база най-сериозно са се увеличили възнагражденията в добивната промишленост - с 24%, в селското,горското и рибното стопанство - с 19,5%, и в други дейности - с 15,7%.

Най-високи средни заплати през второто тримесечие са получавали наетите в сектора на информацията и далекосъобщенията – 3 079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2 140 евро и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива – 2 036 евро.

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В другия край на класацията са хотелиерството и ресторантьорството, където средното месечно възнаграждение е 918 евро. В селското, горското и рибното стопанство средната заплата е 1 031 евро, а в „Други дейности“ – 1 053 евро.

ОЩЕ: Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

Заплатите растат по-бързо в частния сектор. На годишна база през второто тримесечие средната месечна работна заплата в частния сектор се увеличава с 11,5%, докато в обществения сектор ръстът е 4,8%.

По отношение на заетостта, към края на юни 2026 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2,37милиона, което е с 14,8 хил. души, или 0,6% повече спрямо края на март.

Най-голямо тримесечно увеличение на наетите е отчетено в хотелиерството и ресторантьорството - с 23,9%, както и в селското, горското и рибното стопанство - с 5%.

Най-сериозен спад има в преработващата промишленост - 2%. Спрямо юни 2025 г. обаче броят на наетите лица намалява с 16,7 хил., или 0,7%. Най-голям е спадът в преработващата промишленост - с 19,4 хил. души. В същото време в хуманното здравеопазване и социалната работа броят на наетите се увеличава с 10,8 хил. души, или с 5,2%.

Ето и колко е средната пенсия

По-рано от данните на НОИ за месец август стана ясно, че само в 8 области от 28 в България средната пенсия е над 500 евро, без да се смятат добавките. На първо място, без изненада, е София-град - средната пенсия там е 631,02 евро.

На второ място по високи пенсии е Бургас – 555 евро средна основна пенсия. Следва Перник, където благодарение на мините пенсията достига 541,70 евро, отчита в. "Сега". Стара Загора, където енерегетиката също е основен работодател, е четвърта - с 538,43 средна пенсия. ОЩЕ: Най-голямата и най-малката средна пенсия в България: Официалните данни са ясни

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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