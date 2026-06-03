Дипломатически ход срещу Украйна: Гърция не е забравила дрона в Лефкада

Гърция е подала официално дипломатическо оплакване до Украйна заради безпилотния морски дрон, пълен с експлозиви, който беше открит през май на скалист бряг в Западна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на Министерството на външните работи на нашата южна съседка. Говорителят на министерството Лана Зохиу направи съобщението за демарша към Киев по време на брифинг за пресата в сряда.

Европа също е информирана

Както гръцкото издание съобщи миналата седмица, министърът на външните работи Георгиос Герапетритис е информирал главния дипломат на Европейския съюз Кая Калас за заключенията на гръцките военни относно дрона. Той също така е обсъдил въпроса с главния дипломат на Украйна Андрий Сибиха на неформалната среща на външните министри на ЕС в четвъртък в Лимасол, Кипър. ОЩЕ: Морски дрон с още работещ двигател изплаши жителите на гръцки остров

Дронът край Лефкада

Дронът е открит на 7 май от рибари на остров Лефкада в Йонийско море и е предаден на военните.

Смята се, че това е свързано със серия от атаки с дронове, които Украйна е извършила през последните месеци, насочени към плавателни съдове, свързани с усилията на Русия за транспортиране на петрол. ОЩЕ: Версия: Дронът край Лефкада е превозвал експлозиви (ВИДЕО)