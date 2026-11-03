Близо 40 000 проверки, десетки хиляди нарушения: НАП обяви еврото ли е виновно или нещо друго

Много стоки като кафето например и нискостойностните стоки оказаха влияние върху пазара след приемане на еврото. Освен това - друго, което оказа на влияние на цените след приемането на еврото са услугите. Еврото не повдигна основните цени. Основната причина за вдигане на цените у нас е цената на енергоносителите. Това заяви изпълнителният директор на НАП Христо Марков пред БНТ. Още: Сгрешили сте декларацията към НАП? Имате само няколко дни да я коригирате

Проверки и нарушения

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Над 38 000 проверки са извършени от приходната агенция до момента, като над 15 500 са установените нарушения, което говори за лоша фискална дисциплина. Нарушенията са свързани с неиздаване на фискални бонове, което само по себе си си е сива икономика.

НАП е открила неиздаване на фискален бон и при бензиностанциите. От думите на Марков стана ясно, че се касае за малките бензиностанции, а не за големите вериги бензиностанции.

Христо Марков заяви още, че очаква по-добри резултати на НАП, свързани и със събирането на данъчните приходи от митническите агенции.

НАП извършва и два вида проверки по отношение на стоките с висок фискален риск, както и проверки за установяване на факти и обстоятелства по отношение на цените. "Големите търговски вериги имат годишно 5 млрд. оборот евро. Ще отнеме доста време, за да бъдат установени доставчиците и така наречените надценки - дали има нарушения или не", коментира Христо Марков.

Той отчете, че има ръст от 11% на продажбите в сравнение с миналата година. Трябва да се прецени защо цените в Германия и България има разлика, посочи изпълнителният директор на НАП.

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