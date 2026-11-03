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Нов циклон носи още дъжд: Проф. Георги Рачев каза кога прибираме чадърите

03 ноември 2026, 7:51 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Нов циклон носи още дъжд: Проф. Георги Рачев каза кога прибираме чадърите

Докога ще вали? Много е деликатен този въпрос, защото ще вали, наистина ще вали. Средиземноморски циклон ще се настани над Черно море и по цялото крайбрежие ще бъде доста валежно. Големи валежи се очакват и в Гърция - Халкидики. Ще продължи да вали. От петък над България ще се настани един антициклон. Тази прогноза за времето направи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

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Той предупреди, че много сериозни валежи се очакват в Кърджали и Варна. „Да бъдат много внимателни абсолютно всички служби, защото сигурно ще има и някои проблеми“, предупреди той.

"Надявамсе, че този циклон ще се изнесе надморетомного бързо и валежите ще бъдат съсредоточени в рамките на 12-14 часа в Западна България. Но на изток ще валимного", каза климатологът.

Проф. Рачев обясни и че дотук сме с 3 градуса над нормата температура за ноември месец, а след вчерашните валежи ще изпълним и месечната норма.

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От неделя ще започне сравнително слабо затопляне. "Най-после ще видим слънце“, каза той.

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Валежи дъжд прогноза за времето Георги Рачев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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