Boeing 737 вече не е най-продаваният самолет в историята, ето кой го измести

Европейският самолетостроител Airbus преодоля днес сериозна търговска бариера, след като самолетът му A320 изпревари Boeing 737 и се превърна в най-продавания реактивен самолет в историята, предаде Ройтерс.

Десетилетният рекорд на Boeing беше подобрен, след като през нощта беше доставен самолет на нискотарифния превозвач от Саудитска Арабия Flynas, с което продажбите достигнаха 12 260 от началото на експлоатацията на А320 през 1988 година. Това сочат данните на британската консултантска компания Cirium.

Airbus засега не е отговорил на запитването за коментар относно данните, проследени от анализатора на доставките на самолети Роб Морис.

Още: След серията от инциденти: Boeing отчете загуби за стотици милиони

Китай е напът да прекрати монопола на Airbus и Boeing в доставките на пътнически самолети