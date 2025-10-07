Войната в Украйна:

Boeing 737 вече не е най-продаваният самолет в историята, ето кой го измести

07 октомври 2025, 13:56 часа 284 прочитания 0 коментара
Boeing 737 вече не е най-продаваният самолет в историята, ето кой го измести

Европейският самолетостроител Airbus преодоля днес сериозна търговска бариера, след като самолетът му A320 изпревари Boeing 737 и се превърна в най-продавания реактивен самолет в историята, предаде Ройтерс.

Десетилетният рекорд на Boeing беше подобрен, след като през нощта беше доставен самолет на нискотарифния превозвач от Саудитска Арабия Flynas, с което продажбите достигнаха 12 260 от началото на експлоатацията на А320 през 1988 година. Това сочат данните на британската консултантска компания Cirium.

Airbus засега не е отговорил на запитването за коментар относно данните, проследени от анализатора на доставките на самолети Роб Морис.

Още: След серията от инциденти: Boeing отчете загуби за стотици милиони

Китай е напът да прекрати монопола на Airbus и Boeing в доставките на пътнически самолети

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Airbus Airbus A320 Boeing 737 самолети Boeing информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес