Международен екип от геолози, ръководен от Оксфордския университет, е открил тревожни признаци, че Африка може да е в ранните етапи на тектонично разцепване. Изследването, публикувано в списанието Frontiers in Earth Science, се фокусира върху района на рифта Кафуе в Замбия, където учените са открили директни доказателства за връзка между повърхността и дълбоката мантия на Земята.

Нови доказателства за разпадането на Африка

При анализ на газове, отделяни от горещи извори, изследователите открили специфични изотопи на хелий, произхождащи от мантийни слоеве на дълбочина от 40 до 160 километра. В допълнение към хелия, били открити и следи от въглероден диоксид, получен от мантията. Тези резултати показват, че земната кора в този регион започва да се разтяга и изтънява, позволявайки на течности от дълбините на планетата да навлизат.

Разломът Кафуе е част от гигантска разломна система, дълга приблизително 2500 километра, която преминава диагонално през центъра на Африка. Учените предполагат, че този разлом може евентуално да се превърне в нова тектонична граница на плочите, подобна на Източноафриканския разлом. Ако този процес продължи, това ще доведе до разпадането на Субсахарска Африка на отделни сухоземни маси, въпреки че този сценарий би отнел милиони години.

Геологът Майк Дейли отбелязва, че регистрираната активност представлява рядка възможност да се наблюдава раждането на нова тектонска граница. В допълнение към фундаменталното си научно значение, това откритие има и практически потенциал: активните разломни зони са обещаващи източници на геотермална енергия, както и на естествен водород и хелий. Сега изследователите планират да разширят географския обхват на търсенето си на изотопни аномалии, за да потвърдят мащаба на активността по цялата зона на разширение.

Преди това учените са изследвали магнитни данни, събрани през 1968 и 1969 г., и чрез комбинирането им със съвременни техники за анализ са открили нова информация за магнитното поле на земната кора. Анализът е показал, че древни „ивици“ от разпространение на морското дъно се простират между Африка и Арабия.

Тези магнитни следи показват бавно, но непрекъснато разкъсване на континенталната кора, където тя се разтяга и изтънява. Въпреки че процесът отнема милиони години, скоростта му в северната част на разлома е само 5–16 милиметра годишно.

Африканският континент бавно, но сигурно се разделя на две части и това може да доведе до появата на нов океан и природни бедствия.

