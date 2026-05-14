Пълен хаос: Бивол помете пазар в Турция (ВИДЕО)

В турския град Ъгдир разярен бивол предизвикал истински екшън и доведе до хаос на местния пазар, предаде турската информационна агенция IHA. Животното избягало от стопанина си, нападнало всичко по пътя си, след което се насочило към пазар и повалило възрастен мъж на земята. В крайна сметка биволът бил заловен от властите. Според съобщенията след като дълго време бил на свобода, биволът най-накрая бил притиснат между две превозни средства на пазара „Адил Аширъм“.

Там властите му дали успокоителна стреличка и го натоварили в превозно средство и откарали от местопроизшествието.

Ужас за гражданите

Ситуацията предизвикала паника в района. Гражданите в района били ужасени докато биволът тичал през центъра на града.

Sahibinin elinden kaçan manda yaşlı adamı yere savurdu



Iğdır’da sahibinin elinden kaçan öfkeli manda, önüne gelene saldırdı. Bir markete yönelen ardından yaşlı bir adamı yere savuran manda ekipler tarafından yakalandı. pic.twitter.com/AD8zob51Zi — Haber 7 (@Haber7) May 13, 2026

Припомняме, че в края на април млада крава предизвика истински пътен хаос на националната магистрала Атина - Солун в Северна Гърция. Животното скитало на пътното платно в понеделник сутринта. Инцидентът е причинил значителни смущения в трафика, тъй като кравата е тичала неконтролируемо между преминаващи превозни средства, принуждавайки шофьорите да намаляват рязко и създавайки опасни условия.