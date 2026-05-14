Пълен хаос: Бивол помете пазар в Турция (ВИДЕО)

В турския град Ъгдир разярен бивол предизвикал истински екшън и доведе до хаос на местния пазар, предаде турската информационна агенция IHA. Животното избягало от стопанина си, нападнало всичко по пътя си, след което се насочило към пазар и повалило възрастен мъж на земята. В крайна сметка биволът бил заловен от властите. Според съобщенията след като дълго време бил на свобода, биволът най-накрая бил притиснат между две превозни средства на пазара „Адил Аширъм“.
Там властите му дали успокоителна стреличка и го натоварили в превозно средство и откарали от местопроизшествието.
Ужас за гражданите
Ситуацията предизвикала паника в района. Гражданите в района били ужасени докато биволът тичал през центъра на града.
Sahibinin elinden kaçan manda yaşlı adamı yere savurdu— Haber 7 (@Haber7) May 13, 2026
Iğdır’da sahibinin elinden kaçan öfkeli manda, önüne gelene saldırdı. Bir markete yönelen ardından yaşlı bir adamı yere savuran manda ekipler tarafından yakalandı. pic.twitter.com/AD8zob51Zi
