България е на второ място в ЕС по поскъпване на храните за последните 5 години

Цените на хранителните продукти се повишиха рязко в целия Европейски съюз през последните 5 години, като България е на второ място по този показател, сочат данни на Euronews Business.

Според Евростат цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили с 34% в целия ЕС между август 2021 г. и август 2026 г. Унгария е регистрирала най-голямото покачване в блока - 57%, следвана от България (54%) и Румъния (53%). Кипър е имал най-ниското покачване - 21%.

Сред по-широката група от 35 европейски страни, Швейцария е регистрирала най-ниското увеличение от 5%.

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Турция е изключение на Стария континент и страните извън ЕС - цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили с цели 752% през същия период.

Източник: БГНЕС

Изключителният ръст на Турция отразява години на висока инфлация, подхранвана отчасти от рязкото понижение на лирата, което доведе до покачване на цената на вносните стоки и суровини. Спадът на лирата беше отчасти обусловен от серия от намаления на лихвените проценти, които започнаха през 2021 г., дори когато инфлацията се повиши. По-ниските лихви направиха валутата по-малко привлекателна за държане, което допълнително засили натиска върху стойността ѝ. Турция отмени тази политика през 2023 г. и повиши рязко лихвите, но цените продължиха да се покачват.

В целия ЕС цените на храните вече се растяха преди Русия да нахлуе в Украйна през февруари 2022 г. Войната добави към натиска, като увеличи разходите за енергия, торове и транспорт, както и наруши селскостопанските пазари. Тези разходи се отразиха на цените в супермаркетите.

Сред най-големите икономики в ЕС, цените на хранителните продукти са се повишили с 25% във Франция, 30% в Италия, 34% в Германия и 35% в Испания между август 2021 г. и август 2026 г.

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