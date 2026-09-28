Войната в Иран::

България е на второ място в ЕС по поскъпване на храните за последните 5 години

28 септември 2026, 9:43 часа 424 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
България е на второ място в ЕС по поскъпване на храните за последните 5 години

Цените на хранителните продукти се повишиха рязко в целия Европейски съюз през последните 5 години, като България е на второ място по този показател, сочат данни на Euronews Business.

Според Евростат цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили с 34% в целия ЕС между август 2021 г. и август 2026 г. Унгария е регистрирала най-голямото покачване в блока - 57%, следвана от България (54%) и Румъния (53%). Кипър е имал най-ниското покачване - 21%.

Сред по-широката група от 35 европейски страни, Швейцария е регистрирала най-ниското увеличение от 5%.

Още: "Някой печели брутално на гърба на българите": Мая Манолова със сравнение на цени със средноевропейските

Турция е изключение на Стария континент и страните извън ЕС - цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили с цели 752% през същия период.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Изключителният ръст на Турция отразява години на висока инфлация, подхранвана отчасти от рязкото понижение на лирата, което доведе до покачване на цената на вносните стоки и суровини. Спадът на лирата беше отчасти обусловен от серия от намаления на лихвените проценти, които започнаха през 2021 г., дори когато инфлацията се повиши. По-ниските лихви направиха валутата по-малко привлекателна за държане, което допълнително засили натиска върху стойността ѝ. Турция отмени тази политика през 2023 г. и повиши рязко лихвите, но цените продължиха да се покачват.

В целия ЕС цените на храните вече се растяха преди Русия да нахлуе в Украйна през февруари 2022 г. Войната добави към натиска, като увеличи разходите за енергия, торове и транспорт, както и наруши селскостопанските пазари. Тези разходи се отразиха на цените в супермаркетите.

Сред най-големите икономики в ЕС, цените на хранителните продукти са се повишили с 25% във Франция, 30% в Италия, 34% в Германия и 35% в Испания между август 2021 г. и август 2026 г.

Още: Колко "струва" едно бебе: България е в Топ 5 на страните от ЕС, в които е най-скъпо да имаш дете

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Хранителни стоки Храни поскъпване цени поскъпване на храни икономика
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес