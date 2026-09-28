8000 случая, половината - починали: Епидемията от ебола се разраства

Епидемията от ебола в Афрека се разраства, а достигащият почти 50% дял на жертвите буди сериозно безпокойство сред епидемиолозите.

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго се е увеличил на над 8000 за първи път от продължаващата епидемия в централноафриканската страна, показват правителствени данни в понеделник.

Последният доклад за ситуацията от Института за обществено здраве посочва броя на случаите на 8067, като регистрираните починали са 3901 души.

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Епидемията, причинена от щама "Бундибугио“ на вируса Ебола, стана най-голямата и най-смъртоносната в историята на Конго, надминавайки епидемията от 2018-2020 г.

Това е втората по мащаб епидемия след тази от 2014-2016 г., когато заразени бяха над 28 600 души, а загинали - над 11 000 в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.

Епидемията от ебола в ДР Конго се разраства, става най-смъртоносната