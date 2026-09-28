Човекът, който промени футбола, без нито веднъж да е стъпвал на терена

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Ако споменете името на Руи Пинто пред феновете на Манчестър Сити, вероятно ще ви погледнат с недоумение. Но макар и да не знаят името му, те са повече от запознати с дейността му. Пинто е португалският хакер, който се опита да събори "гражданите". Чрез своя уебсайт "Football Leaks" той публикува голям брой поверителни документи на клуба, включително вътрешни имейли за спонсорски договори и плащания. Това в крайна сметка доведе до повдигане на обвинения от страна на Висшата лига за нарушаване на финансовите правила и до новината от петък, че клубът е бил признат за виновен по 114 от 115-те от тях.

Руи Пинто - човекът, който разкри Ман Сити и заради когото Висшата лига повдигна 115 обвинения

За някои 37-годишният Пинто е просто престъпник, който е откраднал информация със зловещи намерения. За други обаче той е бастион на истината, който е хвърлил светлина върху по-тъмната страна на "красивата игра". Но случаят със Сити не е единственият му опит да всели справедливост. Пинто създава "Football Leaks" през 2015 година, за да разкрие скритата страна на футбола. Първоначално той се изявява под псевдонима Джон. През 2015 година той изпраща някои от разкритията си на португалския спортен вестник "Record". От тях става ясно, че Пинто не се е насочил само към осемкратния шампион на Висшата лига Манчестър Сити.

Първите разкрития във "Football Leaks" се фокусират върху въпроси, по-близки до дома, с изтекла информация за Бенфика и дори за отбора, който подкрепя - Порто. По-късно изтичат документи и кореспонденция, свързани с някои от най-известните футболисти, клубове и агенти в света, сред които Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Неймар. В един момент Пинто се съгласява да се срещне с журналиста Рафаел Бушман от германското списание "Der Spiegel". Щом разбира, че може да му се довери, той споделя с него десетки милиони документи, а изданието създава някои от най-сензационните статии, които футболният свят някога е виждал.

Герой или крадец?

"Повечето хора го възприемат като крадец", казва бившият журналист Хосе Карлос Фрейтас. "За някои той е нещо като герой, Робин Худ, може да се каже, защото разкриваше тъмната страна на бизнеса на толкова много клубове, но за съжаление за мнозинството от хората той не е добър човек." Независимо от позицията ви в този дебат, той е понесъл сериозни последствия за стореното, тъй като събира влиятелни врагове заради работата, която е свършил. През последните шест години животът на Пинто далеч не е нормален.

След като е арестуван в Унгария през 2019 година, той е екстрадиран в Лисабон и на няколко пъти е в изолация, под домашен арест и в програма за защита на свидетели в очакване на съдебния процес срещу него. След първия му процес в Португалия през 2023 година той получава четиригодишна условна присъда, след като е признат за виновен в опит за изнудване, незаконен достъп до данни и нарушаване на кореспонденцията. Няколко месеца по-късно отделен процес във Франция довежда до шестмесечна условна присъда. А през януари миналата година в Лисабон започва поредното дело срещу Пинто.

"Затегнете коланите"

Влиянието на "Football Leaks" все още се усеща и десетилетие по-късно. Делото на Висшата лига срещу Манчестър Сити беше с безпрецедентен мащаб и значение. Тепърва "гражданите" ще обжалват решението на независимата комисия, но санкциите, които ги грозят ще бъдат невиждани. Сити може да бъде отстранен от Висшата лига и да загуби всичките си трофеи, спечелени през последните години. Самият Пинто предупреди "гражданите", връщайки се към думите на легендарния Пеп Гуардиола, когато пристигна на "Етихад": "Затегнете коланите!". Португалецът подчерта, че Сити не просто е заобиколил правилата, а ги е превърнал във формалност. По тази причина резултатът няма да бъде просто турбулентен, а наистина унищожителен за клуба от Манчестър.

За някои Руи Пинто е престъпник-хакер, който е откраднал информация със зловещи намерения. За други той е героичен разобличител, който е хвърлил светлина върху тъмната страна на "красивата игра". Неоспоримо е, че португалецът оказа огромно влияние върху световния футбол, седейки си пред компютъра вкъщи. Но дали справедливостта ще възтържествува за него, макар и преносно, зависи от това колко са добри адвокатите на Ман Сити.

Автор: Дария Алкенсадрова

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