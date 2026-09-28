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Представят в лекция в София психологическите типове на Юнг и Майерс-Бригс

28 септември 2026, 10:37 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Мирела Василев
Представят в лекция в София психологическите типове на Юнг и Майерс-Бригс

През 1920 г. Карл Густав Юнг издава книгата си "Психологическите типове". В нея след подробно представяне на различните типизации на характери до този момент, започващи от Древна Гърция и достигащи до началото на 20 век, той обосоbява свои осем типа личности.

Те се делят на първо място на интроверти и ексторверти и на второ на чувстващи, мислещи, интуитивни и усещащи. Чувстващите и мислещи типове са наречени рационални (а по-късно отсъждащи), а интуитивните и усещащи – нерационални (по-късно наблюдаващи). 

Малко след като "Психологическите типове" излиза в САЩ, Изабел Майерс, наскоро дипломирана психоложка и към този момент майка и домакиня, открива приликите на юнгианските типове с нейните идеи за видовете хора. Майерс започва активна кореспонденция с Юнг, като с негова помощ създава основата на системата Mайерс-Бригс (на нейно име и на име на омъжената ѝ дъщеря), чиято основна функция е да определи силните страни на всеки индивид, спрямо които може да се включи в работната сила на САЩ в периода преди и по време на Втората световна война. Това е време, в което мъжете напускат утвърдените си професии, за да се включат в армията и жените трябва за пръв път да напуснат домовете си и да намерят новите си кариерни призвания. С четирибуквения индикатор Майерс и Бригс се надяват да улеснят процеса по подбор на кадри. 

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Тяхната система и до ден днешен е един от популярните инструменти за подбор на персонал в големите компании, а типовете навлизат и в популярната култура и киното като метод за създаване на правдоподобни персонажи. 

На 4 октомври от 11:00 ч. в NEXUS Space ще се запознаем с 16 типа и ще открием техните способности и слабости именно чрез герои от любими филми и телевизионни сериали. Темата ще бъде за кариерите и след като научим повече за психологическата теория на Юнг и Изабела Майерс ще разгледаме подходящите професии за всеки тип. Събитието ще продължи до 18"00 с обедна почивка, а лектор ще бъде Мирела Василева, доктор по кинознание.

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Билети за събитието ще откриете в Bilet.bg.

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Карл Юнг Мирела Василева психологически типове
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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