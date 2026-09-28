От скрито бижу до гореща туристическа дестинация: Албания се превърна в летен магнит за почивка

Броят на туристите в Албания се е удвоил през последното десетилетие, докато все повече пътешественици откриват нейната завладяваща история, великолепни плажове и впечатляващи планини. Страната извървява забележителен път – от десетилетия на пълна изолация при управлението на диктатора Енвер Ходжа до днешния статут на една от най-бързо развиващите се туристически дестинации в Европа.

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Днес този възход се измерва с милиони. По данни на UN Tourism през 2025 г. страната е посрещнала рекордните 11,9 милиона посетители. Това представлява ръст от 3,3% на годишна база и забележително увеличение от 93,6% спрямо нивата от 2019 г.

Как се ражда новият туристически хит?

Зад този стремлив възход стои комбинация от фактори. Несъмнено своята роля изиграва масовото навлизане на прякора „Малдивите на Европа“, разпространен от редица международни медии, включително Euronews Travel.

Търсенето на алтернативи на пренаселените топ дестинации на Стария континент също насочва вниманието на туристите на юг. След като Хърватия и Черна гора преживяха своя бум, пътешествениците откриха чистите води и все още достъпни цени на Албанската ривиера. Лесното придвижване с автобус в региона позволи на туристите да съчетават посещението на Албания със съседните Северна Македония и Косово.

Ключов фактор за логистичния пробив обаче се оказа разширяването на летището в Тирана и особено откриването на база на нискотарифната авиокомпания Wizz Air през 2020 г. Това отвори вратите към десетки европейски градове като Лондон, Рим, Барселона и Мадрид.

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Независимо дали става въпрос за древна история, или за плажна почивка, Албания успя да се превърне от „скрито съкровище“ в истински магнит за туристите от цял свят.

Албанската Ривиера

Мястото, за което вероятно сте чували най-много, несъмнено е Албанската Ривиера – наричана още „Малдивите на Европа“ заради кристално чистите си води и бреговете с мек пясък.

Вльора, третият по големина град в Албания, привлича най-голям брой посетители, но сред другите популярни дестинации по крайбрежието се нареждат Дхерми, Саранда и Ксамил.

Бурното развитие на туризма в страната доведе до значителни инвестиции в туристическата инфраструктура.