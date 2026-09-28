Селекционерът на България спечели трофей след два мача в Италия

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини започна новото предизвикателство в кариерата си по най-добрия начин. След провала на Европейското първенство, когато "лъвовете" отпаднаха на 1/8-финалите пред родна публика, италианецът се отправи към родината си, за поеме женския отбор на Нумия Веро Волей Милано. Още преди месеци стана ясно, че Бленджини ще води тима, успоредно с националната селекция на България.

Триумф за отбора на Бленджини преди началото на новия сезон

В първия си мач начело той успя да класира тима на финала на приятелския турнир за Купа Курмайор. За по-малко от седмица 54-годишният специалист успя да направи достатъчно, за да стартира мандата си по успешен начин. В дебюта му тимът от Милано записа категорична победа. Нумия Веро надделя с 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) над Савино дел Бене (Скандичи) във втория 1/2-финал на предсезонната надпревара. В мач за титлата тимът срещна Имоко Конеляно.

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Във финала воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор успя да спечели първи трофей за сезона. Волейболистките на Веро Волей се наложиха с 3:1 (25:17, 15:25, 25:23, 25:23) срещу Имоко Конеляно. Най-резултатна за победителките в решителния мач беше Паола Егону с 30 точки. Тези срещи обаче са част от предсезонната подготовка на тима. Съвсем скоро ще се състои и официалния дебют на Бленджини начело. Нумия Веро Волей започва участието си в шампионата на Италия с двубой у дома срещу Адзура Волей Флоренция на 3 октомври.

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