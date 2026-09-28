Полетите на Пеевски и монопола върху мантинелите: Демерджиев обеща отговори много скоро

Много скоро ще има отговори и за полетите, и за мантинелите. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с това има ли нова информация по разследването за мантинелите, както и за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му при проверки за евентуални политически връзки с обществените поръчки за мантинели са установени четири дружества, които дълго време са печелили над 96% от конкурсите в този сектор. „Там се виждат имената на Борисов и Горанов“, заяви Демерджиев.

ОЩЕ: "Не ползваме кошаревски свидетели": Демерджиев отговори на Пеевски за бухалките

Попитан дали е установена пряка връзка на Борисов с поръчките, Демерджиев посочи близостта му с бившия финансов министър Горанов и начина, по който според него е била управлявана ГЕРБ през разглеждания период. „Мисля, че името на Горанов стои достатъчно близо до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява - еднолично“, каза Демерджиев.

"Има два аспекта на този въпрос. Единият касае сигурността по пътищата, здравето и живота на българските граждани и той е свързан с качеството на тези мантинели – там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Чакаме резултатите, но имаме основание да се съмняваме дали това е ставало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели", заяви силовият министър.

ОЩЕ: "Всичко това са лъжи": Пеевски отрече връзка с фирми за мантинели

"А вторият въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата – надявам се, тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети", каза Демерджиев.

Вътрешният министър се надява стандартът и скоростта на работа на прокуратурата да са същите. По думите му, ако това е така, много скоро ще има отговори.