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Блестящ момент от Лионел Меси не стигна на Интер Маями за първа победа от август насам

28 септември 2026, 10:21 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Блестящ момент от Лионел Меси не стигна на Интер Маями за първа победа от август насам

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси продължава да блести за Интер Маями, но отборът допусна поредна поражение. Рекордьорът по спечелени "Златни топки" отбеляза 21-ия си гол за сезона в американската Мейджър Лийг Сокър (МЛС), но не беше достатъчен, за да предотврати поражението с 1:2 при гостуването на Кълъмбъс Крю. Йозеф Мартинес даде преднина на Кълъмбъс в 28-ата минута от дузпа, след като преди това беше повален на земята, а в 33-ата Меси изравни след страхотно изпълнение на пряк свободен удар.

Интер Маями няма победа в МЛС от края на август

Попадение на Давид Аяла за гостите от Маями не бе зачетено в 64-ата минута заради засада, преди Джамал Тиаре да донесе успеха на домакините с гол в осмата минута на добавеното време, за да удължи серията на Интер Маями без победа в МЛС до пет мача. Две минути преди победния гол на Кълъмбъс гостите останаха с човек по-малко заради втория жълт и съответно червен картон за Сантяго Моралес.

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Лионел Меси

Лионел Меси и съотборниците му заемат трето място във временното класиране в Източната конференция. Интер Маями няма успех в първенството от края на август и записа само една победа в 10 двубоя. Единственият успех в този период дойде в мача за Купата на шампионите. Тогава тимът победи с 2:0 мексиканския Крус Асул и вдигна четвърти трофей от пристигането на Меси в Маями. Аржентинецът пък отбеляза своето попадение №100 с фланелката на Интер Маями.

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Лионел Меси МЛС Интер Маями Мейджър Лийг Сокър
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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