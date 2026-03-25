Газ към газта: Масово инсталиране на газови уредби заради високите цени на горивата

Войната в Близкия изток, при която Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, си разменят удари, повиши цената на петрола, а от там - и тази на горивата по бензиностанциите в цял свят.

Новите цени, особено при липсата на изглед за край на конфликта, вече са непосилни за мнозина и шофьорите обислят варианти как да се справят с критичната ситуация.

Румънците масово минават на газ

В Румъния водачите на автомобили вече са измислили начин да смекчат ценовия удар по джоба си - започнаха масово да инсталират газови уредби в автомобилите си.

Това е ход в търсене на решения за намаляване на разходите за гориво, отбелязва в свой материал по темата Диджи24.

Заявки за услугата има от всички градове на страната, а в автосервизите вече се образуват и опашки.

"Днес имаме 56 заявки. В нормален ден са около 10. Графикът ни е пълен за 2, дори 3 седмици напред. В сравнение с миналата година през март продажбите са се удвоили", споделя Силвиу Райча, който е мениджър в сервиз.

Монтажът на една LPG уредба варира като цена в зависимост от автомобила и струва между 4500 и 9500 леи (813 и 1864 евро). Шофьорите са убедени, че инвестицията си струва и че ще намали разходите им с около 50%, предаде БТА.

Засилен интерес и към хибридите

В Румъния през последните седмици се наблюдава и друга тенденция – увеличава се интересът на клиентите към хибридните модели.

Това е така, най-вече защото хибридите консумират значително по-малко гориво, отбелязва Диджи24.

На 18 март в страната бе регистрирано най-голямото увеличение на цените на горивата от началото на войната в Иран.

Предстои правителството да приеме спешно постановление, с което ще обяви кризисна ситуация на пазара на петрол и петролни продукти и ще определи мерки за защита на икономиката и населението по време на тази криза.