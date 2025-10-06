Войната в Украйна:

06 октомври 2025, 14:52 часа 268 прочитания 0 коментара
България е пета в ЕС по годишен ръст при продажбите на дребно

Обемът на търговията на дребно остава без промяна в ЕС и нараства с 0,1 на сто в еврозоната през август спрямо юли, показват най-новите, сезонно изгладени, първоначални данни на Евростат.

През юли също на месечна база обемът на търговията на дребно намалява с 0,3 на сто в ЕС и с 0,4 на сто във валутната зона.

На годишна основа – спрямо същия месец на 2024 г., през август т.г. продажбите на дребно растат както в ЕС, така и в еврозоната, съответно с 1,1 и 1 на сто.

В България обемът на продажбите на дребно остава без промяна през август спрямо юли, когато се понижиха с 0,3 на сто. През юни страната ни записа ръст от 0,7 на сто, а през май на месечна база родните продажби на дребно нараснаха с 2,2 на сто.

На годишна основа обаче, през август продажбите на дребно у нас се увеличават с 4,9 на сто, което е пето най-голямо годишно увеличение на обема на продажбите на дребно, след като през юли и юни нараснаха повече, съответно с 6 и 6,8 на сто.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
