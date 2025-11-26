Спорт:

България, Гърция и Румъния с меморандум за транспорта - свързват с пътища и жп релси две морета и река

България, Гърция и Румъния с меморандум за транспорта - свързват с пътища и жп релси две морета и река

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство и План за действие между правителствата на България, Гърция и Румъния. От българска страна документът ще бъде подписан от заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. С този акт трите страни поемат ангажимент за координирани действия, които да осигурят бъдещото свързване на Егейско море, Черно море и река Дунав чрез съвместни пътни и железопътни проекти.

Укрепването и доизграждането на европейските транспортни коридори „Балтийско море - Черно море - Егейско море“ (ВВА) и „Рейн-Дунав“ са стратегически приоритет за ЕС, осигуряващи по-добра свързаност и надеждна инфраструктура за граждански, търговски и отбранителни нужди, обявиха от правителството на Росен Желязков.

Мултимодален коридор

През октомври стана ясно, че България, Гърция и Румъния ще подпишат споразумение за сътрудничество през ноември в Брюксел заедно с Европейската комисия за създаването на нов вертикален транспортен коридор, свързващ Егейско и Черно море.

Споразумението ще формализира плановете за мултимодален коридор, който ще свързва Солун с Букурещ чрез модерна пътна и железопътна инфраструктура, укрепвайки търговията, туризма и регионалната свързаност. Проектът беше описан като „основен приоритет“ от еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас, който го нарече „олицетворение на европейското трансгранично инфраструктурно сътрудничество“.

