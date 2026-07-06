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Ново 20 от родния туризъм: Световното по футбол било виновно за слабия сезон, цените били миналогодишните

06 юли 2026, 12:10 часа 753 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ново 20 от родния туризъм: Световното по футбол било виновно за слабия сезон, цените били миналогодишните

В началото на сезона се наблюдава 30-40% спад на туристите, но за това има обективни причини. От една страна, негативната кампания на "българомразците", от втора - страхът на чуждите летовници от ценовия шок у нас след приемането на еврото, и от трета - Световното първенство по футбол.

Това обяви Веселин Налбантов, заместник-председател на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. По думите му по Черноморието цените били същите като миналата година, а ако има ръст, той е дело на малцина спекуланти.

За "българомразците" и непроменените цени

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"Стана ясно, че не е вярно това, което прави нашия брат българомразец, който продължава да говори за лошото състояние на ресторантьорската и хотелиерската мрежа. Не, цените при нас са се запазили такива, каквито бяха миналата година. Изключвам предварителни договори. Има спекуланти, но те са малко. Крайно време е да престанем да се плюем", призова той и уточни, че както има спекулнати, които предлагат таратор с трюфели, така имало и нормален таратор за 2 евро.

По негови данни чуждите туристи са се изплашили от ценовия шок у нас след въвеждането на еврото.

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Източник: Getty Images

Хотелиерите по Южното Черноморие отчитат по-слабо начало на летния туристически сезон, като на места първите туристи са пристигнали едва в началото на юли. В опит да увеличат заетостта, от бранша ще готвят промоционални оферти и отстъпки.

"Започна трудно сезонът, но в момента настъпва най-пиковият момент – сега трябва да започнем да жънем някакви успехи. Не можем да компенсираме изоставането с нищо. Спадът е около 30-40%, но крайната равносметка ще я направим в края на сезона. Има много причини, една от които е държавата – сериозно време е да се вземе в ръце и да направи реформи и да промени някои закони. Очакваме добър сезон", коментира Налбантов пред БНТ.

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Световното е виновно

Той изтъкна инетерса причина за спада - провеждането на Световното първенство по футбол.

"Когато има европейско или световно футболно първенство, хората са по-малко, защото всеки гражданин в Европа предпочита да седне вкъщи и да гледа", обяви той и заяви, че това е негово наблюдение от 30 години - винаги по време на голям футболен форум има спад на туристите.

Според Налбантов секторът може да реагира единствено с намаления, за да привлече посетители.

"Правим съществени намаления - това, което ние можем да направим е да подобрим обслужването и да направим намаление", допълни той, уточнявайки, че се очакват отстъпки до 15%.

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Черноморие Световно по футбол туристи туризъм
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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