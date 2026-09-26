България е с повишена кредитна перспектива. Много вдигнахте заплатите, предупреждава Fitch

Една от трите най-авторитетни международни кредитни агенции - Fitch Ratings - повиши перспективата по кредитния рейтинг на България, който остава "BBB+". Перспективата е "положителна", досега беше "стабилна". Тя отразява намалената политическата несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Това се счита от рейтинговата агенция като възможност за напредък в областта на структурните реформи за подпомагане на потенциалния растеж, повишение на благосъстоянието, както и за подобрение на управлението на обществения сектор - всичко това да се случи като надграждане на перспективите, открили се пред България след присъединяването ни към еврозоната.

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В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг е обусловен от ползите от членството в еврозоната и ЕС, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външните баланси. Тези силни страни обаче са частично неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, произтичащи отчасти от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и други фактори.

Fitch Ratings подчертава, че икономическият растеж в страната се е задържал около 3% от 2024 г. насам, въпреки различните външни шокове и слабият растеж на икономиката на ЕС - българският темп е останал значително над растежа в еврозоната, който е от около 1%. Прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на българския БВП постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата към по-бавно увеличение на вътрешното търсене и подобряване на износа.

Съотношението на консолидирания държавен дълг на България ще остане много ниско в сравнение със съпоставими страни и други страни от ЕС. Прогнозата на Fitch e, че съотношението публичен дълг/БВП ще достигне 34% през 2028 г. спрямо 30% през 2025 г. България вече се възползва напълно от благоприятните условия за финансиране в еврозоната.

Плащанията по лихвите на сектор "Държавно управление" ще се стабилизират на около 2,3% от приходите през 2027-2028 г., доста под средното ниво от 7,5%.

Членството в еврозоната укрепва българския банков сектор чрез надеждната рамка на паричната политика на ЕЦБ, надзорната функция и ликвидните инструменти, намалявайки външните и финансовите уязвимости. Банките са добре капитализирани и се възползват от изобилна ликвидност, силна рентабилност и адекватно качество на активите, което постоянно се подобрява през последните години. Бързият растеж на кредитирането на домакинствата, подхранван от нарастващите доходи и ниските разходи по заеми, обаче може да увеличи рисковете за качеството на активите.

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Потенциалните проблеми

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Има ясни признаци на макроикономически дисбаланси - на първо място голямото увеличение на номиналните заплати за последните 3 години. Според Fitch, тригодишният кумулативен темп на растеж на разходите за труд е стигнал 36,4% през 2025 година, а това е 4 пъти над границата от 9% в процедурата на ЕС за макроикономически дисбаланси. "Този силен растеж на доходите, от своя страна, доведе до рязко увеличение на потреблението на домакинствата, като допринесе за значителното разширяване на дефицита по текущата сметка - прогнозата е 7,4% от БВП през 2026 г., значително над този на страните с такъв рейтинг".

Fitch очаква, че годишната инфлация ще бъде средно 4,9% през 2026 г. и ще остане над прогнозираните медиани за рейтинг "BBB" през 2027 - 2028 година. Вътрешният инфлационен натиск, подсилен от факторите на търсенето и предлагането, и бързият растеж на домакинските кредити също са в основата на рисковете от прегряване в икономиката.

И още: Дефицитът на консолидирания държавен бюджет се увеличи през последните години и достигна 3,5% от БВП (ESA) през 2025 г., най-големият от пандемията насам, поради мерките за фискално облекчаване по време на честия изборен период. Новото правителство определи значително по-висока цел за дефицит за 2026 г. - 5,4% от БВП, поради забавените ефекти от предишните мерки за облекчаване и очаквания скок в публичните инвестиции (5,8% от БВП) на централно и местно ниво. "Очакваме дефицит на консолидирания държавен бюджет от 4,5% от БВП през 2026 г., с около 1 процентен пункт от БВП по-нисък от целта на правителството, въз основа на вътрешногодишните данни за паричните средства и нашите очаквания за ограничени капиталови разходи от страна на общините".

Правителството се стреми към постепенна фискална консолидация и планира да реформира индексацията на заплатите и пенсиите за 2027 г. след изключително бързия ръст на заплатите през последните години. Въпреки това, основната фискална позиция ще остане разхлабена през 2026 г. и 2027 г. Според прогнозата на Fitch, бюджетният дефицит през 2027 г. и 2028 г. може да бъде близо до стойност от 3,5% от БВП, както беше през 2025 г. България в момента е под процедурата за прекомерен дефицит, корективната част на Пакта за стабилност и растеж. Тя беше открита само няколко месеца след приемането на еврото, напомня Fitch.

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Интересни фактори на влияние върху кредитния ни рейтинг

България има средно класиране по показателите за управление на Световната банка (WBGI), което отразява история на нестабилни коалиции, относително високо възприятие за корупция и умерен институционален капацитет в сравнение с опит в мирни преходи и над средното качество на регулаторните мерки. Уникалното е, че Fitch отчита под 50% в индикатора за политическа стабилност в методологията на Световната банка засега, което е негативен фактор за кредитния ни рейтинг, обаче над 50% в индикатора за "Върховенство на правото, Институционално и регулаторно качество и контрол на корупцията" - т.е. положително влияние върху кредитния рейтинг. Също положително е въздейството що се отнася до спазването на човешките права и свободата на словото.