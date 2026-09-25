Радар за икономика: Най-важните новини на 25 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 25 септември 2026 г.

Решено: Пропан-бутанът и природният газ ще са без акциз от 1 октомври

Парламентът окончателно одобри нулева акцизна ставка за природния газ и втечнения нефтен газ (LPG), използвани като моторно гориво. Мярката ще действа от 1 октомври до 31 декември 2026 г., като промените в Закона за акцизите и данъчните складове бяха приети на първо и второ четене в рамките на едно заседание.

Още: Решено: Пропан-бутанът и природният газ ще са без акциз от 1 октомври

Обявиха кога започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата

От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще започне изплащането по банков път на "инфлационния чек" от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти.

Още: Обявиха кога започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата

Огромна разлика в цената: Американският и европейският петрол са в различни вселени

Доста шокираща разлика се оформи в цената на двата основни сортове петрол, които се търгуват на световните пазари. Тенденцията и днес е за поевтиняване, макар че все още има движения нагоре-надолу в рамките на присъствените и неприсъствените сесии.

Още: Огромна разлика в цената: Американският и европейският петрол са в различни вселени

Снимка: Getty Images

Минималната заплата с нова формула: Управляващите прокараха промените въпреки критиките

След близо пет часа спорове, прекъсвания и остри сблъсъци Народното събрание окончателно прие промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Законопроектът на "Прогресивна България" беше прокаран на второ четене въпреки сериозните критики на опозицията, че текстовете са неясни, оставят твърде голяма свобода на Министерския съвет и на практика представляват "празен чек" за определяне на размера на най-ниското възнаграждение.

Още: Минималната заплата с нова формула: Управляващите прокараха промените въпреки критиките

БНБ остро предупреди кабинета за данъка върху свръхпечалбите на банките

Управителят на БНБ Димитър Радев отправи необичайно остро предупреждение срещу идеята на кабинета "Радев" за допълнително облагане на печалбите на банките. В позиция, публикувана от централната банка, гуверньорът посочва, че при подобна мярка не трябва да се гледа единствено колко приходи ще влязат в бюджета, а и какви ще бъдат последствията за кредитите, инвестициите, икономическия растеж и държавното финансиране.

Още: БНБ остро предупреди кабинета за данъка върху свръхпечалбите на банките

Втори пореден ден - нов двумесечен антирекорд за еврото

В началото на септември курсът на еврото се движеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече е под психологическото равнище от 1,14 в сравнение с американската валута. Също така два поредни дни единната европейска валута отбелязва рекордно ниски равнища спрямо американската. На 23 септември еврото падна до 1,1386 долара, а ден след това слезе още - до 1,1377. Такива ниски нива последно се наблюдаваха на 27 юли, когато еврото се търгуваше за 1,1371 щатски долара.

Още: Втори пореден ден - нов двумесечен антирекорд за еврото