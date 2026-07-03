20 бързи въпроса към... актрисата Емили Тремоил

Тази пролет талантливата актриса на Младежки театър „Николай Бинев“ получи наградата „Сивина“ за дебют в кукленото изкуство с ролята си на Ванилия в представлението „Феята Ванилия“ (реж. София Трейман). Досега имахте възможност да я гледате и в постановките „Емил от Льонеберя“, „Сън в лятна нощ“, „Малката Елфа“, като в близко бъдеще очакваме нейните роли и отличия да стават все повече. А още сега – може да прочетете отговорите ѝ на нашите бързи въпроси:

Как би обяснила работата си на някой първокласник?

Както и на възрастен.

Какво се надяваш никога да не ти се наложи да работиш?

Дано никога не ми се налага да не мога да работя.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Засега успявам да се преборя в битката с вредните навици.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Да свиря силно с уста.

Мъдър съвет, който си давала?

Не знам колко са мъдри, но се старая да са полезни. Един, за който се сещам е и нещо, което често съветвам себе си: „Живей бавно, наслаждавай се!“.

В кой известен батко беше влюбена като малка?

Влюбванията ми винаги са били в хора от моето обкръжение.

Голяма беля, която си правила?

Хаха, не е нещо много сериозно, но пък симпатично. А случката е следната – аз съм на 4-5 г. След дълги усилия да намери подобен вид някакво много рядко цвете, баба ми най-накрая успява да го намери и да го засади у дома. Последва дълго чакане цветето да цъфне. Аз си спомням, че също чаках този момент с нетърпение и когато той дойде, аз отидох, откъснах цветето и абсолютно уверена в това, че ще я зарадвам, ѝ го поднесох с думите: „Бабо, откъснах го за теб!“.

Кое в социалните мрежи обичаш и мразиш едновременно?

Рийлчета.

Какво обичайно готвиш за гости?

Паста. Всякаква.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Паста. Всякаква.

Хобито, за което би искала да имаш време?

Свирене на пиaно.

Най-пълноценно изкараното от теб време напоследък?

Прекарах време със семейството си и танцувах с дядо ми на любима наша песен.

Нещото, за което похарчи неочаквано малко пари?

Иска ми се да кажа „Топлофикация“.

България ще се оправи тогава, когато...

... законът се прилага еднакво за всички.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Да вървя заедно с някого и да минем от двете страни на кол или дърво. Винаги преминавам от неговата страна, за да не се „скараме“.

Кой искаш да ти пее Happy Birthday на следващия рожден ден?

Който и да има рожден ден, с любимия ми винаги си пускаме „Пада лист от календара“ на Веско Маринов точно в 00:00 и е голям купон. Искам винаги да е така.

Ако си мъж само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще изследвам как функционира новото ми тяло.

Като кой литературен или филмов герой би поживяла?

Шерлок Холмс или фея...

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Гарван.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Създавай, пази и предавай нататък!“