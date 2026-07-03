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Ще разчита на македонците извън страната: Мицокски хитрува за следващите избори

03 юли 2026, 10:13 часа 205 прочитания 0 коментара
Снимка: "Фейсбук" Hristijan Mickoski
Ще разчита на македонците извън страната: Мицокски хитрува за следващите избори

Македонският премиер Христиан Мицкоски представя улесняването на гласуването за диаспората като мост между емигрантите и родината, но зад големите думи за връщане на хората в Северна Македония възниква много по-конкретен политически въпрос: промените в Изборния кодекс ли се правят за по-голяма демокрация или за електорална математика преди следващите цикли?Този въпрос поставя македонската медия "Рацин". 

В телевизионно изявление Мицкоски заяви, че ключовата цел на предложените промени е да се укрепят отношенията с емигрантите и в дългосрочен план да се създаде усещане, че те отново участват в политическия живот на страната. Според него електронното гласуване трябва да бъде начин диаспората да се чувства част от Северна Македония, въпреки че е напуснала страната по различни причини.

„Нашата цел е да върнем тези хора“, каза Мицкоски, твърдейки, че политическите блокади не бива да лишават емигрантите от правото да се чувстват като у дома си. ОЩЕ: Мицкоски се прави на инспектор: Ще обикаля супермаркетите, заради цените

Предупрежденията на опозицията

Опозицията в Северна Македония обаче предупреждава, че електронното гласуване крие рискове за избирателния процес, докато правителството твърди, че опасенията от хакерски атаки и изборни измами са неоснователни.

Мицкоски казва, че правителството е готово да обсъди други модели, като например гласуване по пощата или с писмо, ако крайната цел е по-висока избирателна активност на емигранти.

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Мицковски остро критикува СДСМ и Левицата, обвинявайки ги в лицемерие, възпрепятстване и блокиране на Изборния кодекс чрез хиляди изменения. 

Най-чувствителната част

Най-чувствителната част от обяснението му обаче е политическият мотив за преброяването на президентските избори през 2029 г. Мицкоски предупреждава, че без по-голям брой избиратели страната може да се изправи пред неуспешни избори и натиск за промяна на модела за избиране на президента.

Това само изречение променя тежестта на целия дебат. Ако гласуването на диаспората се улеснява, за да се укрепят връзките с емигрантите, тогава това е демократичен въпрос. Но ако се разглежда и като начин за осигуряване на преброяване и контрол на резултатите от изборите, тогава това е много по-сериозно политическо изчисление. ОЩЕ: Мицкоски не отстъпва от червените линии: Докато съм министър-председател, ще защитавам македонските национални интереси

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македонски избори Република Северна Македония Християн Мицкоски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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