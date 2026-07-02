Радар за икономика: Най-важните новини на 2 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 2 юли 2026 г.

500 млн. лв. вместо 300 млн. лв. за мантинели: Кой е спечелил

500 млн. лева, вместо 300 млн. лева - толкова е струвало окончателното монтиране на мантинели и ограничителни системи по републиканската пътна мрежа на българските данъкоплатци. Става въпрос обаче за договори от 2022 година - опит да бъдат сключени нови договори беше направен през късната есен на 2025 година, но в крайна сметка той е неуспешен, конкурсната комисия е прекратила процедурата на 1 юли. Тази обществена поръчка, с 6 обособени позиции, беше с прогнозна стойност от над 490 млн. евро.

500 млн. лв. вместо 300 млн. лв. за мантинели: Кой е спечелил

Разходите за пенсии и поръчките на АПИ: Парламентът иска ревизия за последните 6 години

Парламентът възложи одити на Сметната палата за разходите за пенсии, на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" и процедурите за обществени поръчки, както на публичните финанси в Министерство на финансите. Това стана след като депутатите приеха три отделни проекта на решения. Обхватът на одитите е шест години - 2020-2026 г., като срокът за изготвяне на докладите е до 30 октомври 2026 г. Единствено за одита на АПИ за обществените поръчки се дава малко по-голям срок до 31 януари 2027 г.

Разходите за пенсии и поръчките на АПИ: Парламентът иска ревизия за последните 6 години

Съдът на ЕС потвърди рекордната глоба срещу Google заради Android

Съдът на Европейския съюз окончателно потвърди глобата от 4,1 млрд. евро, наложена на американската технологична компания Google за злоупотреба с господстващо положение чрез операционната система Android. Върховната съдебна инстанция на ЕС отхвърли жалбата на Google и компанията майка Alphabet срещу решението на Общия съд, с което беше потвърдена санкцията, наложена от Европейската комисия през 2018 година, стана ясно от официално прессъобщение, изпратено до БТА.

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Съдът на ЕС потвърди рекордната глоба срещу Google заради Android

Цената на петрола: Сортът "Брент" завърши тримесечие, невиждано от 2020 г.

Цените на петрола паднаха в четвъртък, 2 юли, след като инвеститорите видяха признаци за напредък в непреките преговори между САЩ и Иран, което успокои опасенията относно евентуални прекъсвания в доставките на суров петрол от Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че преговорите с Техеран в Катар „вървят добре“. „Денуклеаризацията на Иран напредва добре“, каза той. „Те са провели много добри срещи и ще видим какво ще стане".

Цената на петрола: Сортът "Брент" завърши тримесечие, невиждано от 2020 г.

Еврото пак "отказва" да прескочи психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото си оства в посока надолу, след като на 30 юни стигна седмичен пик от 1,1433 спрямо щатския долар, но след това започна да пада и мина отново под психологическата граница от 1,14. Единната европейска валута гравитира около нея в последните седмици, като дори слезе и близо до 1,13. Припомняме, че еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Еврото пак "отказва" да прескочи психологическа граница спрямо долара