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Отказът ми да подкрепя санкции срещу Алекперов доведе до споразумение с "Литаско", похвали се Радев

03 юли 2026, 9:59 часа 952 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отказът ми да подкрепя санкции срещу Алекперов доведе до споразумение с "Литаско", похвали се Радев

Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е постигнало споразумение с швейцарската компания "Литаско", което ще позволи на "Лукойл Нефтохим Бургас" отново да купува суров петрол без ограничения и да избегне сериозни затруднения в работата на рафинерията. По думите му пробивът е дошъл, след като България отказа да подкрепи включването на дългогодишния президент на "Лукойл" Вагит Алекперов в европейския санкционен списък.

"Фактът, че "Литаско" поиска среща, след като казах, че няма да налагам санкции на Вагит Алекперов, показва, че имаме движение в тази посока. Надявам се арбитражът да бъде избегнат. Чувам, че "той не е страшен" и можем да го избегнем. Така се чуваше и за арбитража за Белене, но го платихме", заяви Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от "Прогресивна България" Слави Василев.

На 30 юни Радев, министърът на икономиката Александър Пулев и новият особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов проведоха среща с ръководствата на "Литаско" и "Лукойл". След нея бе съобщено, че швейцарската компания, която е мажоритарен собственик на българските дружества на "Лукойл", ще вдигне запорите върху доставките на суров петрол за бургаската рафинерия. Според правителството това е първа стъпка към извънсъдебно уреждане на арбитражния спор между компанията и България. Още: Защо Румен Радев не пуска санкции срещу оттеглилия се шеф на "Лукойл", държащ 3% от акциите с право на глас?

Премиерът заяви, че предишното ръководство на "Лукойл Нефтохим" и особеният търговски управител Румен Спецов не са водили диалог с "Литаско".

"От представителите на "Литаско" разбрахме, че не са имали диалог с особения търговски управител Румен Спецов", каза той.

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По думите му през ноември миналата година е възникнал сериозен проблем заради невърнат заем от "Лукойл" към "Литаско", вследствие на който е бил наложен запор върху закупуването на петрол от компании, регистрирани в Швейцария.

"Голяма част от компаниите, които доставят петрол, са именно там и това силно ограничи възможностите за доставки", обясни Радев.

Той посочи, че след смяната на ръководството на рафинерията са възникнали сериозни логистични проблеми и се е наложило предприятието да работи с по-тежки видове суров нефт.

"Преди смяната на ръководството на "Лукойл" стана ясно, че има проблеми с логистиката и доставката на суров петрол. Имало е случай на работа с тежки видове нефт. Това, което успяхме да постигнем като споразумение с "Литаско", е да вдигне запора и "Лукойл" да може да закупува суров петрол без ограничения. Рафинерията вече ще може да доставя петрол, а транспортната задача ще бъде много по-ефективна", каза министър-председателят.

Според него използването на тежки видове нефт е създавало риск от задръстване на инсталациите, по-дълги транспортни маршрути и увреждане на съоръженията.

"Постигнахме споразумение "Литаско" да вдигне този запор и "Лукойл Нефтохим" да може да закупува суров петрол без ограничения, но спазвайки санкционните изисквания. Сега вече "Лукойл" ще може да доставя петрол с необходимите характеристики и да избягва по-големите дистанции за доставка", заяви Радев.

"Да не превръщаме парламента в църква"

По-късно темата беше повдигната и от депутата от ДСБ Йордан Иванов, който обвини премиера, че с отказа си да подкрепи санкции срещу Вагит Алекперов и руския патриарх Кирил защитава интересите на Кремъл. Още: Радев: "Лукойл" ни иска 3 млрд. евро - няма да пуснем санкциите срещу Русия, защото в тях е съоснователят Алекперов

"Надявам се да не превръщаме българския парламент в църква. Тезата ми беше точно това - да не смесваме политиката с религията и да не забравяме, че България е Източноправославна страна по Конституция. Не се интересувам от личността на руския патриарх, но той е предстоятел на руската църква", отговори Радев.

Премиерът отново подчерта, че непосредствено след ветото върху санкциите срещу Алекперов именно "Литаско" е поискала среща с българската страна.

"Ефектът е да гарантираме работата на рафинерията в Бургас. Хората, които работят там споделят, че ако продължаваме да работим в този санкционен режим и от "Литаско" - рафинерията е заплашена да спре. Това означава много пари и повишаване на риска - повишени цени за българските граждани. (...) Ще направя всичко възможно този арбитраж да бъде избегнат", заяви Радев.

Той подчерта, че въпросът с "Лукойл" е от ключово значение за националната сигурност на България и предупреди да не се подценява рискът от международен арбитраж, като припомни загубеното дело между НЕК и "Атомстройекспорт" за проекта АЕЦ "Белене".

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Лукойл Нефтохим Вагит Алекперов Румен Радев Литаско
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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