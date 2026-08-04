След като загуби вече в съда: Тръмп пак на съд заради мита

Група от 25 водени от Демократическата партия американски щата са подали съдебна жалба срещу правителството на президента Доналд Тръмп, с която оспорват последният пакет от митнически ставки, наложени върху стоки от 60 търговски партньора на САЩ, съобщи Ройтерс, като се позовава на главния прокурор на Орегон Дан Рейфийлд.

Делото, заведено от щатите в Съда по международната търговия на САЩ в Ню Йорк, беше предшествано от съдебни жалби от страна на малки американски компании, които поискаха спиране на действието на митата още в деня, в който те влязоха в сила миналия месец.

И по-рано щати и малки компании са оспорвали успешно глобалните мита, наложени от Тръмп по време на втория му мандат, но президентът продължава да настоява за нови митнически ставки въпреки серията от съдебни ограничения.

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На 24 юли правителството на Тръмп наложи мита от 10 и от 12,5 процента на 60 търговски партньора на САЩ, включително на Европейския съюз, с твърдението, че те не правят достатъчно, за да спрат износа на стоки, произведени с принудителен труд. Новите ставки влязоха в сила в момента, в който изтече срокът на предишните 10-процентни глобални мита, припомня БТА.

"Въпреки че губи на всяка стъпка, Тръмп се опитва отново да причини още хаос за работещите семейства и местния бизнес на Орегон. Всички ние плащаме цената за тези незаконни мита, не чуждите правителства", заяви Рейфийлд в официално изявление.

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