Цената на петрола със сериозна промяна заради долара и акциите

05 ноември 2025, 10:01 часа 406 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се понижи допълнително в сутрешната  азиатската търговия днес на фона на по-широката разпродажба на активи на финансовите пазари, съобщава Асошиейтед прес. Низходящата тенденция в цената на суровината последва съобщенията за значително увеличаване на петролните запаси на САЩ, както и значителното поскъпване на щатския долар, което по правило оказва натиск върху цените на всички стоки, търгувани в долари.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 28 цента до 64,16 долара за барел.

Американският суров петрол отстъпи с 31 цента до 60,25 долара за барел.

Акциите на Уолстрийт приключиха със сериозен спад снощи, след като големи банки предупредиха, че пазарите на акции може да са изправени пред корекция – знак за нарастващи опасения, че оценките са прекалено завишени, предаде Ройтерс.

И трите основни американски борсови индекса се понижиха осезаемо, след като ръководителите на Morgan Stanley и Goldman Sachs подхраниха страховете от възможен пазарен балон, при положение че S&P 500 достигна поредица от исторически върхове, подкрепен основно от бума на изкуствения интелект.

В същото време доларът се покачи до четиримесечен връх спрямо еврото. Единната европейска валута поевтиня за пети пореден ден и се понижи с 0,3% до 1,148 долара – най-ниското ѝ равнище от 1 август насам.

 

