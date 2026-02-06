Оставката на Румен Радев:

Българският индекс SOFIX първи по ръст в ЕС

06 февруари 2026, 10:28 часа 190 прочитания 0 коментара


SOFIX - основният индекс на Българската фондова борса, стана световен шампион по ръст в първата седмица на годината и е най-добре представящият се европейски индекс за изминалия месец януари.

Това заяви изпълнителният директор на Българската фондова борса Маню Моравенов.

По думите му все по-отчетливо се вижда, че индивидуалните инвеститори са най-активни.

Еврото изстреля SOFIX във висините

Първият месец на борсовата търговия от членството на България в еврозоната премина основно доминиран от позитивната енергия, дело на влизането ни във валутния съюз, изразена в много засилен инвеститорски интерес и повишаване на цените на акциите.

"Още първата седмица индексът ни беше световен шампион по ръст в цените. За целия януари месец е на трето място по ръст в световните класации. В рамките на Европейския съюз е на първо място по ръст - близо 19% ръст за месец януари. Като първи резултати можем да кажем, че доста сериозно се отрази на активността на инвеститорите в България. Но трябва да отбележим, че тази активност започна още от миналата година", коментира Моравенов.

Според него нашият индекс като ръст изпреварва съществено средния за Европа и това се дължи на влизането ни в еврозоната.

Това води до много сериозно фокусиране върху българския капиталов пазар и въобще България като възможност за инвестиции на много по-широк кръг потенциални инвеститори, категоричен е експертът.

Източник: iStock

Сега е моментът да се възползваме

"Това е добър момент, в който ние можем да се възползваме и съответно да предложим добри алтернативи. Да предложим възможности за инвестиции както в бизнеси, така и през капиталовия пазар. Тази положителна енергия, която забелязваме в момента, основно на този етап е водена от индивидуални инвеститори. Ние забелязваме може би 70% повече активност спрямо януари на предходната година, основно дължащи се на индивидуални инвеститори. Може би над 90% от оборота се дължи на индивидуални инвеститори, като обаче трябва да отбележим, че имаме и ръст в чуждестранните такива. Имаме 30% ръст в чуждестранните инвеститори спрямо предходна година. Темпът е по-бърз с около 30%", смята той.

Според Моравенов тази тенденция ще продължи, тъй като в България има огромен потенциал за активизиране на индивидуални инвеститори към капиталовия пазар.

"Към момента имаме около 20 000 активни инвеститора, което на фона на населението на България е много малко", коментира той пред БНР.

По думите му се наблюдава и съществен ръст в депозитите на граждани. Според него в момента трудно може да се очаква повишаване на лихвите от страна на банките, тъй като те са много ликвидни.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
