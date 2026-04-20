Спорт:

Цените в Германия растат с най-голям темп от 2022 г.

20 април 2026, 11:44 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Цените на производител в Германия са се повишили с 2,5 на сто през март в сравнение с февруари, регистрирайки най-значителен месен темп от август 2022 г. Това сочат най-новите данни на "Дестатис“ , публикувани днес от федералната статистическа служба. Рязкото повишение в сравнение с предходния месец се дължи предимно на динамиката на цените на енергията, обясняват от германската статистика.

На годишна основа цените на производител в Германия са спаднали с 0,2 на сто през март, след като намаляха с 3,3 на сто през предходния месец. Така показателят отбелязва най-слабото си понижение от март 2025 г. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха годишен спад с 0,5 на сто през март.

Въздействието на конфликта в Близкия изток

Въздействието на конфликта в Близкия изток се е отразило особено при рязкото годишно увеличение на цените на нефтопродуктите и значителното месечно увеличение на цените на почти всички енергийни продукти.

Тъй като цените на природния газ и електроенергията са били по-ниски в сравнение с предходната година, като цяло цените на енергията са останали по-ниски в сравнение с март 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Цените на енергията в Германия през март 2026 г. са били с 3,2 на сто по-ниски в сравнение със същия месец на предходната година. Спрямо предишния месец обаче енергията е била със 7,5 на сто по-скъпа. Това е най-голямото месечно увеличение на цените на енергията в Германия от август 2022 г.

Производствените цени на нетрайните потребителски стоки в страната са останали по-ниски в сравнение със същия месец на предходната година. За сметка на това при капиталовите стоки, трайните потребителски стоки и междинните стоки е отчетено поскъпване. Без да се отчитат цените на енергията, цените на производител през март 2026 г. са се повишили с 1,3 на сто на годишна база и са отбелязали ръст с 0,4 на сто в сравнение с февруари.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
цени на производител Германия цени на горивата германска икономика цени на енергията
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес