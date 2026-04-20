Цените в Германия растат с най-голям темп от 2022 г.

Цените на производител в Германия са се повишили с 2,5 на сто през март в сравнение с февруари, регистрирайки най-значителен месен темп от август 2022 г. Това сочат най-новите данни на "Дестатис“ , публикувани днес от федералната статистическа служба. Рязкото повишение в сравнение с предходния месец се дължи предимно на динамиката на цените на енергията, обясняват от германската статистика.

На годишна основа цените на производител в Германия са спаднали с 0,2 на сто през март, след като намаляха с 3,3 на сто през предходния месец. Така показателят отбелязва най-слабото си понижение от март 2025 г. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха годишен спад с 0,5 на сто през март.

Въздействието на конфликта в Близкия изток

Въздействието на конфликта в Близкия изток се е отразило особено при рязкото годишно увеличение на цените на нефтопродуктите и значителното месечно увеличение на цените на почти всички енергийни продукти.

Тъй като цените на природния газ и електроенергията са били по-ниски в сравнение с предходната година, като цяло цените на енергията са останали по-ниски в сравнение с март 2025 г.

Цените на енергията в Германия през март 2026 г. са били с 3,2 на сто по-ниски в сравнение със същия месец на предходната година. Спрямо предишния месец обаче енергията е била със 7,5 на сто по-скъпа. Това е най-голямото месечно увеличение на цените на енергията в Германия от август 2022 г.

Производствените цени на нетрайните потребителски стоки в страната са останали по-ниски в сравнение със същия месец на предходната година. За сметка на това при капиталовите стоки, трайните потребителски стоки и междинните стоки е отчетено поскъпване. Без да се отчитат цените на енергията, цените на производител през март 2026 г. са се повишили с 1,3 на сто на годишна база и са отбелязали ръст с 0,4 на сто в сравнение с февруари.