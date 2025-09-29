Войната в Украйна:

"Да, България": Желязков да каже защо не работи сайтът с цените на храните

29 септември 2025, 14:07 часа 268 прочитания 0 коментара
"Да, България": Желязков да каже защо не работи сайтът с цените на храните

"Да, България" иска спешен отговор от премиера защо все още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти. В свое писмо до Росен Желязков съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев напомнят на премиера, че през юли беше приет ЗИД на Закона за въвеждане на еврото в Република България, с който се предвиждаше всеки ден да бъдат обявявани индивидуални цени на интернет страница на КЗП.

Към настоящия момент, 2 месеца след влизането в сила на закона, сайтът все още не функционира. Още: Изненада с цената на потребителската кошница

График и срокове

От "Да, България" настояват премиерът да представи "ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, Комисията за защита на потребителите, Националният статистически институт, Министерство на електронното управление и Информационно обслужване са предприели и ще предприемат за осигуряване на прозрачност на цените на продуктите в потребителската кошница в търговските обекти." Още: Ще играе ли бухалката по магазините: Отговорът от КЗК

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Прозрачността на цените, възможността за сравнение и за наблюдаване на тенденции за конкретни стоки, е ключова за периода преди и след въвеждане на еврото с оглед ограничаване на спекулациите във връзка с ръста на цените", заявяват Божанов и Мирчев и настояват за спешен отговор на поставения въпрос.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Да, България цени на храните
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес