"Да, България": Желязков да каже защо не работи сайтът с цените на храните

"Да, България" иска спешен отговор от премиера защо все още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти. В свое писмо до Росен Желязков съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев напомнят на премиера, че през юли беше приет ЗИД на Закона за въвеждане на еврото в Република България, с който се предвиждаше всеки ден да бъдат обявявани индивидуални цени на интернет страница на КЗП.

Към настоящия момент, 2 месеца след влизането в сила на закона, сайтът все още не функционира.

График и срокове

От "Да, България" настояват премиерът да представи "ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, Комисията за защита на потребителите, Националният статистически институт, Министерство на електронното управление и Информационно обслужване са предприели и ще предприемат за осигуряване на прозрачност на цените на продуктите в потребителската кошница в търговските обекти."

"Прозрачността на цените, възможността за сравнение и за наблюдаване на тенденции за конкретни стоки, е ключова за периода преди и след въвеждане на еврото с оглед ограничаване на спекулациите във връзка с ръста на цените", заявяват Божанов и Мирчев и настояват за спешен отговор на поставения въпрос.