"Да не се глезим": Бизнеси и синдикати с обвинения, че кабинетът подклажда инфлацията

„Инфлацията, която се задава е глобална и трудно може да бъде пресечена. Ще има ръст на инфлацията, но въпросът е да бъде по-умерен и да няма мерки, които да подклаждат инфлацията. Мярката от 20 евро заради скъпите горива подклажда инфлацията". Това каза председателят на общото събрание на АИКБ Васил Велев пред bTV. Според него „не трябва да се глезим" на фона на растяща инфлация. Могат да бъдат въведени по-смели мерки например към електроенергията, които да бъдат неутрални, по думите на Васил Велев.

Още: АИКБ: Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп

По думите му мерките на правителството насърчават потреблението. По-добре да се насърчи ползването на обществен транспорт, като се ограничи поскъпването на билетчетата за него, отколкото да се дават по 20 евро заради скъпите на горива, предложи Велев.

Според него ще трябва да се платят около милиард евро допълнително, ако се задържат високите цени на петрола. „Ще стане така, че петролът ще изтече навън и цените ще се покачат. Ние имаме възможност да ограничим инфлацията с по-мощни средства. Ние си самопричинихме два пъти по-скъпа електроенергия за предприятията, с което се губи конкурентоспособност. Това може да се премахне с едно просто увеличение – мораториум върху търговията с емисии“, коментира Васил Велев.

Йоанис Партеонитис от КТ „Подкрепа“ добави, че страната се намира в начален етап на нарастваща инфлация и икономически застой. Напрежението е факт и го има още от началото на годината с политическия егоизъм, който политическият елит прояви в края на миналата година, когато се отказаха с приемането на бюджет, критикува той.

Според него най-спешните и най-бързи мерки трябва да бъдат идентифицирани секторите, на които да бъде подпомогнато. Той смята, че най-важните сектори, на които трябва да бъде помогнато към момента е на земеделието, на транспорта, на сектора на производството на храни и на индустриите, които използват природния газ.

Още: Държавен vs. частен сектор и кой печели повече: Бизнесът и синдикатите в спор