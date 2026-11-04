Детето ви е не е прието в детска градина: Ето как и с колко ще ви компенсира правителството

Министерският съвет одобри малко над 1,1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини, съобщиха от правителствена информационна служба. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Припомняме, че от 1 август 2026 г. размерът на тази компенсация се увеличи до 320 евро месечно.

Колко деца не са приети в детски градини?

Ето защо средствата се предоставят за 1739 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна, и Родопи. С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за направените от родителите разходи в периода от 1 юли до 14 септември 2026 г. Средствата ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

Недостигът на места в държавни и общински заведения в големите градове е хроничен проблем и изправя много семейства пред предизвикателството и трудното решение как да подходят. Изборът на бавачка, частна градина или продължителен отпуск на единия родител винаги са свързани с допълнителни разходи, често в немалък размер от месечния бюджет на домакинството. ОЩЕ: Обяснено: До 510 лв. на месец могат да получат семействата с деца, които не са приети в детска градина