Американски морски пехотинец загина при учение в Япония

Американски морски пехотинец е загинал при инцидент по време на планирано военно учение на японския остров Окинава. Трагичният случай е станал на 3 ноември 2026 г. във военната база „Кемп Шваб“ в северната част на Окинава. Загиналият войник е бил част от Трета дивизия на морската пехота на САЩ, която е дислоцирана в района.

Към момента самоличността на морския пехотинец не се съобщава официално. Военният протокол на САЩ изисква тя да бъде запазена в тайна поне 24 часа след като семейството и най-близките му роднини бъдат уведомени.

От Трета дивизия и говорителят на III експедиционен корпус поручик Тайлър Томас не съобщават детайли за точното естество на инцидента, нито дали морският пехотинец е починал на място или в болница.

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