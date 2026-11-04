Войната в Иран:

Американски морски пехотинец загина при учение в Япония

04 ноември 2026, 16:15 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американски морски пехотинец загина при учение в Япония

Американски морски пехотинец е загинал при инцидент по време на планирано военно учение на японския остров Окинава. Трагичният случай е станал на 3 ноември 2026 г. във военната база „Кемп Шваб“ в северната част на Окинава. Загиналият войник е бил част от Трета дивизия на морската пехота на САЩ, която е дислоцирана в района.

Към момента самоличността на морския пехотинец не се съобщава официално. Военният протокол на САЩ изисква тя да бъде запазена в тайна поне 24 часа след като семейството и най-близките му роднини бъдат уведомени.

От Трета дивизия и говорителят на III експедиционен корпус поручик Тайлър Томас не съобщават детайли за точното естество на инцидента, нито дали морският пехотинец е починал на място или в болница. 

Още: Армията на САЩ тренира как да погребе за 24 часа 2400 загинали във война

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Япония Военни учения американски военни американска армия военно учение Окинава
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес